Мультсериал «Симпсоны» продлят на два сезона

https://static.news.ru/photo/324723c4-76e5-11eb-9df8-96000091f725_660.jpg Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/Global Look Press

Мультсериал «Симпсоны» решено продлить на 33-й и 34-й сезоны. Об этом сообщает Variety.

По словам создателя сериала Мэтта Грейнинга, все участники проекта были рады узнать эту новость. Зрителям обещано большое количество сюрпризов.

Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в 33-й раз отметит свой 10-й день рождения, — сказал Грейнинг.

По завершении 34-го сезона, который должен выйти в 2023 году, сериал будет насчитывать 745 эпизодов. Юбилейный, 700-й, появится в эфире 21 марта 2021 года.

Мультсериал «Симпсоны» — самый продолжительный анимационный проект в истории американского ТВ. Он появился в 1989 году и выходит без перерывов. В настоящее время транслируется 32-й сезон.

Ранее NEWS.ru сообщил, что продюсеры «Симпсонов» заменили белого актёра Гарри Ширера, который 30 лет озвучивал темнокожего доктора. Сам Ширер от комментариев отказался.