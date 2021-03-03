Мультсериал «Симпсоны» продлят на два сезона

Мультсериал «Симпсоны» решено продлить на 33-й и 34-й сезоны. Об этом сообщает Variety.
По словам создателя сериала Мэтта Грейнинга, все участники проекта
Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в 33-й раз отметит свой 10-й день рождения, — сказал Грейнинг.
По завершении 34-го сезона, который должен выйти в 2023 году, сериал будет насчитывать 745 эпизодов. Юбилейный, 700-й, появится в эфире 21 марта 2021 года.
Мультсериал «Симпсоны» — самый продолжительный анимационный проект в истории американского ТВ. Он появился в 1989 году и выходит без перерывов. В настоящее время транслируется 32-й сезон.
Ранее NEWS.ru сообщил, что продюсеры «Симпсонов» заменили белого актёра Гарри Ширера, который 30 лет озвучивал темнокожего доктора. Сам Ширер от комментариев отказался.