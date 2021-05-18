Рудковская поспорила с патриархом на тему суррогатного материнства

https://static.news.ru/photo/74fdaf12-b7db-11eb-b30e-96000091f725_660.jpg Яна Рудковская Фото: vk.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская, чей младший сын был рождён от суррогатной матери, высказала свою позицию после заявления патриарха Кирилла, призвавшего запретить эту процедуру в России. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Рудковская заявила, что подобные ограничения только ухудшат демографическую ситуацию в стране, а забирать у женщин мечту стать мамой нельзя.

Можно забрать всё, но забрать мечту быть мамой мы не можем. В итоге дети просто будут рождаться в других станах, будут гражданами Америки и других стран, где суррогатное материнство разрешено, — отметила продюсер.

При этом Рудковская не спорит с патриархом. По словам звёздной матери, «у каждого может быть своя позиция». Продюсер одобряет услугу хотя бы потому, то есть женщины, у которых проблемы со здоровьем. Они обращаются к суррогатным матерям не потому, что «лень рожать», а из-за медицинских показаний.

У самой Яны один сын усыновлённый, еще двоих детей она родила сама, а младший суррогатный. В заключение продюсер добавила, что ей ни за что не стыдно.

Ранее патриарх Кирилл, выступая в Госдуме, призвал законодателей ограничить суррогатное материнство для россиян и «положить предел» использованию этой услуги для иностранцев. Он отметил, что суррогатное материнство как таковое не благословляется церковью, а «безнравственное использование материнства на экспорт» тем более.