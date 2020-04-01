Мишустин назначил Ксензова замминистра культуры РФ

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Музей Победы на Поклонной горе в Москве опубликовал онлайн-экскурсию, рассказывающую о Сталинградской битве. Программа обратит внимание на диорамы и экспонаты, которым обычно зрители уделяют недостаточно внимания. Её запустили для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Посетители онлайн-экскурсий также смогут сами выбрать темы будущих туров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе музея. Гости смогут проголосовать за рассказы о военной технике, самых известных фронтовых собаках, быте солдат...