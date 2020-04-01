Культура

Мишустин назначил Ксензова замминистра культуры РФ

22:20, 01 апреля 2020 20
Максим Ксензов Максим Ксензов Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Максим Ксензов стал новым заместителем министра культуры РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Ксензов занимал должность заместителя главы департамента проектной деятельности правительства РФ. Он также работал в Роскомнадзоре и «Национальной Медиа Группе», сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, министр культуры Ольга Любимова поручила театрам, музеям, концертным залам и другим подведомственным учреждениям создать собственные онлайн-программы.

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