Мишустин назначил Ксензова замминистра культуры РФ

Максим Ксензов стал новым заместителем министра культуры РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее Ксензов занимал должность заместителя главы департамента проектной деятельности правительства РФ. Он также работал в Роскомнадзоре и «Национальной Медиа Группе»,
Как писал NEWS.ru, министр культуры Ольга Любимова поручила театрам, музеям, концертным залам и другим подведомственным учреждениям создать собственные онлайн-программы.
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