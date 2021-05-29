Лунгин сравнил войну с аппендицитом

https://static.news.ru/photo/3cee0396-c051-11eb-bcc6-96000091f725_660.jpg Павел Лунгин Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Советский и российский режиссёр Павел Лунгин не снял ни одного фильма о Великой Отечественной войне и не собирается этого делать, потому что считает её подобной операции по удалению аппендицита, которую невозможно любить. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

Я честно скажу, что не люблю войну и считаю, что, наверное, она необходима как операция аппендицита, но любить операцию аппендицита.., — пояснил Лунгин.

Он подтвердил, что никогда не снимал фильмов о Великой Отечественной войне, но признал, что некоторые советские картины были хорошими. В пример он привёл «Балладу о солдате», «У твоего порога», «Они сражались за Родину».

Это надо как-то знать по-другому и чувствовать. Этим надо проболеть. Ничего нет ужаснее, чем глянцевитые фильмы о войне, — подчеркнул Лунгин.

Ранее Павел Лунгин отреагировал на выдвижение фантастического боевика «Чудо-женщина: 1984» на премию «Оскар» во всех номинациях. По его словам, мир живёт «во время глубоких культурных мутаций, которые совершенно непонятно к чему приведут». Мэтр отметил, что сейчас всё чаще и чаще побеждает то, что раньше считалось «плохим вкусом».