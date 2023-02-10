«Кто же его так обидел?»: Бортко удивился отъезду Филиппенко из России Режиссер Бортко удивился отъезду актера Филиппенко из России

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Владимир Бортко

Советский и российский кинорежиссер, продюсер и сценарист Владимир Бортко в беседе с NEWS.ru предположил, что народный артист России Александр Филиппенко мог уехать из РФ из-за того, что его кто-то обидел. При этом кинодеятель оказался удивлен поступком коллеги по цеху.

Я очень сильно удивлен. От кого-кого, а от него я такого не ожидал. Интересно даже, кто же его так обидел? — заявил Бортко.

Ранее дочь Филиппенко Александра сообщила, что отъезд отца связан с его позицией. В мае 2022 года актер опубликовал фотографию, на которой он сидит за столом в украинской вышиванке. В ноябре театр Моссовета, в котором играл Филиппенко, не возобновил контракт с актером. Кроме того, организаторам концертов артиста начали отказывать на городских площадках.

Режиссер Юрий Кара в свою очередь назвал Филиппенко «профессиональным предателем». Кинодеятель вспомнил, что актер когда-то согласился играть в картине режиссера Бортко, который также экранизировал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», как и Кара.

13 января Минюст внес в список иноагентов актера театра и кино Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артист публично заявил, что его не волнует, в какой форме останется РФ, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел».