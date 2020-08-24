Райкин рассказал об особенностях театрального сезона после карантина

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В Японии неизвестные обворовали музей одного из главных кланов ниндзя. Из него пропал 1 млн иен (700 тысяч рублей).

Налёт был совершён на музей ниндзя Ига-рю в городе Ига, сообщает CNN. Воры взломали дверь в учреждении утром 20 августа, пока персонала не было на месте. В итоге из музея...