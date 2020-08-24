Райкин рассказал об особенностях театрального сезона после карантина

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин рассказал корреспонденту NEWS.ru об особенностях театрального сезона после карантина. Согласно новым правилам, зрителей ждёт «шахматная» рассадка в зале, санитайзеры и измерение температуры на входе. По его словам, 82-й сезон откроется 26 августа криминальной комедией «Плутни Скапена» по пьесе Мольера.
Этот сезон откроется после огромного перерыва в пять месяцев. Такого большого «антракта» не было никогда ни в моей жизни, ни в жизни этого театра! Это первый раз за все восемьдесят лет истории «Сатирикона». За этот период мы остро почувствовали, как мы нужны друг другу и как нам нужен зритель. И мы сделали спектакль для большой сцены, и откроем им сезон. Это «Плутни Скапена» Мольера, его блистательная пьеса, весёлая, смешная, умная, острая. Мы работали над ней с огромным увлечением и очень ждём встречи с публикой, — сообщил Райкин.
Все федеральные учреждения культуры, включая галереи, театры, музеи, библиотеки, цирки и кинотеатры, в соответствии с распоряжением Министерства культуры РФ, с 17 марта 2020 года были закрыты на карантин в связи с пандемией коронавируса.
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