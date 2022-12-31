«Это мой друг»: Анна Шатилова призвала вернуть в эфир Ивана Урганта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Диктор советского телевидения Анна Шатилова назвала своим другом шоумена Ивана Урганта, который в последнее время буквально исчез с эфиров и знаковых мероприятий на телевидении. Она призвала вернуть его в эфир Первого канала.

Иван Ургант — это мой друг. И Саша Гудков, и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — это мои друзья замечательные. И я очень переживаю за ситуацию, которая сложилась вокруг них, — произнесла она в разговоре с NEWS.ru.

Ведущая добавила, что недавно созванивалась с Ургантом и выразила ему свою поддержку. Она также подчеркнула, что возмущена критикой, которая поступает в его адрес.

Ну, народ обрушился так на них. Кто-то давно сказал: мы — люди, общество — умеем возвеличивать и унижать. Одного и того же человека то мы возвеличиваем до небес, то втаптываем его в грязь. Нет у нас чувства меры. Меня это возмущает ужасно, — подчеркнула звезда.

Ранее Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала ситуацию с Ургантом. Она поделилась своим мнением о том, что актер должен снова появиться на федеральном канале, чтобы дарить позитив зрителям.