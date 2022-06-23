Эрмитаж ввел мораторий на выставки в Европе и США

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Государственный Эрмитаж наложил мораторий на участие в выставках за рубежом, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский. Он отметил, что мера будет действовать как минимум год, передает РИА Новости.

При нынешней обстановке у нас в ближайший год не будет никаких разрешений на вывоз (произведений искусства. — NEWS.ru) за пределы Российской Федерации. У нас есть большое количество центров, в которых мы делаем и будем делать наши выставки в России, — сказал Пиотровский.

Искусствовед добавил, что в ближайшее время Эрмитаж реализует несколько крупных проектов. В их числе он назвал экспозицию, приуроченную к 350-летию Петра I. В качестве ближайшей крупной выставки Пиотровский указал экспозицию «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина», состоящую из более 150 полотен, она откроется 26 июня.

В беседе с «Известиями» гендиректор Эрмитажа уточнил, что отношения с западными музеями разрушаются из-за приказов «сверху». По его словам, европейские галереи обязали разорвать отношения с Россией после начала спецоперации на Украине.

Дело в том, что в Европу переместился Советский Союз. Приказ министра культуры — и государственные учреждения, музеи начинают со слезами на глазах рвать с нами отношения. Все то же самое, что было 50 лет тому назад у нас, — заявил Пиотровский.

Ранее финская таможня задержала три автомашины с экспонатами, следовавшие в РФ. Речь шла о картинах из Эрмитажа и Третьяковской галереи, которые участвовали в выставках «Гран Тур. Мечта об Италии от Венeции до Помпей» в Милане и «Форма бесконечности» в Удине, а также о полотнах из ГМИИ им. А. С. Пушкина, прибывших из Японии, где они экспонировались в городском музее Тибa. Позднее вопрос удалось урегулировать.

В мае Пиотровский уже сообщал, что экспонаты Эрмитажа в 2022 году будут «невыездными». Он добавил, что вместо этого выставки будут запланированы в России.