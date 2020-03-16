Прожив всего 39 лет, Вагиф Мустафа-заде внёс огромный вклад в мировую и азербайджанскую культуру. Он соединил негритянские мотивы с богатыми музыкальными традициями своего народа. Его игрой на пианино восхищались «король блюза» Би Би Кинг и джазовый журналист Уиллис Коновер. Вагиф стал первым советским джазменом, получившим звание заслуженного артиста СССР. NEWS.ru вспоминает об этом человеке, который в прямом смысле отдал музыке жизнь.

Страсть к «Голосу Америки»

Вагиф Мустафа-заде родился 15 марта 1940 года в Баку. Его отец был военным медиком, но он рано умер, и мальчика воспитывала мать, Зивер Алиева. Выпускница бакинской консерватории, она училась у основателя азербайджанской классической музыки Узеира Гаджибекова, став первой женщиной, исполнившей мугамы — народные песни под аккомпанемент национальных инструментов. Сын пойдёт по её стезе и войдёт в историю как создатель джаз-мугама.

После школы Вагиф Мустафа-заде поступил в Бакинское музыкальное училище имени Асафа Зейналлы, где учился с Муслимом Магомаевым (знаменитый певец был на два года младше будущей звезды джаза). Позднее поступил в консерваторию, но ушёл с первого курса и отправился в Грузию, где основал джаз-трио «Кавказ» при филармонии в Тбилиси. Там же он стал клавишником ВИА «Орэра», где пели Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе.

Как вспоминала двоюродная сестра композитора Афаг Алиева, к джазу Вагиф Мустафа-заде испытывал трепетное отношение с детства и ради этого «пристрастился» к запрещённым западным радиоголосам.

С 16 лет Вагиф Мустафа-заде начал слушать джазовую передачу на «Голосе Америки», ведущим которой был Уиллис Коновер. Есть фотография, где Вагиф сидит в наушниках и слушает эту передачу. Слушал он и своих любимых музыкантов — пианиста Билла Эванса, саксофониста Джона Колтрейна. Он тут же переводил эту музыку на свой лад и начинал играть. Джаз стал его родной темой. И везде — в консерватории, музыкальном училище, на разных музыкальных «собирунах» — Вагиф импровизировал в джазе, — рассказывала Алиева.

С середины 1960-х он участвует в музыкальных форумах и концертах в СССР и за его пределами. Как утверждает Афаг Алиева, на одном из выступлений в Тбилиси игру её кузена услышал отдыхавший в Грузии американский блюзмен Би Би Кинг. Он пришёл в восторг от того, что вытворял за роялем Мустафа-заде, сказав, что хочет играть такую же музыку. В 1967 году гость фестиваля в Таллине ведущий джазовой программы «Голоса Америки» (той самой, которую со школы слушал бакинский подросток Вагиф) Уиллис Коновер назвал азербайджанского лауреата лучшим джазовым пианистом мира, а американский исполнитель Диззи Гиллеспи увидел в нём создателя музыки будущего.

Бакинский новатор

Мемориальная доска на стене дома в Ичери-шехер, в котором жил Вагиф Мустафа-заде Wikimedia

Своего рода революцию Мустафа-заде произвёл в 1969-м. Где-то за океаном в эти времена сотрясал основы музыки Вудсток, а в советском Азербайджане на фестивале «Баку. Джаз-69» 29-летний пианист сыграл свою композицию «76», названную так из-за количества тактов.

Вагиф вдруг спонтанно перешёл в мугам «Баяты шираз»! Это был исторический момент: так сработал мозг музыканта, что в подсознании получилось слияние джаза и мугама, такой вот синтез. Никто не ожидал, в том числе сам Вагиф, что, играя, импровизируя джаз, он вдруг перейдёт в мугам. Естественно, зал взорвался аплодисментами, и сам музыкант понял, что он сделал открытие. А кто есть джазовый музыкант? Настоящий джазовый музыкант обязательно должен внести что-то своё в джазовую музыку. И Вагиф понял, что он это сделал, что внёс своё «я» в джаз, — рассказывала его двоюродная сестра.

По её словам, после горячего приёма публикой с Мустафой-заде произошёл сердечный приступ, домой к нему вызывали скорую. Музыкант был очень работоспособным и при этом всегда эмоционально пропускал через себя происходящее, что сказывалось на здоровье.

Он упорно искал и утверждал себя в музыке. С годами он выработал особую колоритную манеру высказывания, в которой даже непосвящённый слушатель легко улавливал звуковой «аромат» Востока. Творческий потенциал Вагифа был поистине неисчерпаем — в смысле исполнительской техники, богатейших импровизационных способностей и бурлящей фантазии. Его работоспособность ошеломляла всех, кто общался с ним. Он был очень эмоциональным человеком. Остро переживал всё, что происходило в его жизни. Нервные нагрузки были противопоказаны ему. Но разве можно исключить их из жизни музыканта? — вспоминал джазмен Тамаз Курашвили.

После триумфа 1969 года Мустафа-заде создал несколько ВИА — «Лейли», «Мугам», «Сейли». Солисткой последнего была его жена Эльза Бандзеладзе.

В 1976 году фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила пластинку Мустафы-заде, ставшую первым в советской истории диском, состоящим из джазового клавишного соло без ансамбля. Всего же в СССР было записано и издано около четырёх часов сыгранной азербайджанским композитором музыки.

Международное признание к нему пришло в 1979 году на конкурсе в Монако: Мустафа-заде удостоился первого места и приза — «Белого рояля». В декабре того же года он отправился на концерт в Ташкенте, ставший для музыканта последним.

За несколько дней до смерти он побывал в Москве, где давал концерт во дворце культуры «Заречье». Из Москвы он вылетел в Ташкент, где отыграл первое отделение, когда у него уже случился обширный инфаркт. Он вышел на сцену, ему было плохо. Ему посоветовали не продолжать концерт, но он сказал: «Нет, я должен отыграть второе отделение». И он отыграл его с обширным инфарктом. Потом ушёл за кулисы, его тут же взяли в больницу, и в шесть утра (16 декабря 1979 года. — NEWS.ru) Вагиф Мустафа-заде скончался, — отмечала двоюродная сестра маэстро.

Дочь Азиза mct.gov.az

После его ухода из жизни на родине композитора задумались о создании музея. Он открылся в 1989 году в квартире, где жил Мустафа-заде в старом Баку. Улицу в районе Ичери-шехер, где расположился культурный центр, назвали его именем.

По стопам Вагифа Мустафы-заде пошли обе его дочери. Младшая — Азиза — стала джазовым композитором, она живёт в Германии. Старшая — Лала — раньше преподавала в парижской консерватории, а сейчас поёт в Гранд-опера.