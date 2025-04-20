Дружинина назвала советские фильмы, которые никогда нельзя переснимать Дружинина осудила идею ремейков фильмов «Летят журавли» и «Баллада о солдате»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Дружинина

Черно-белый советский фильм «Летят журавли» ни в коем случае нельзя переснимать, такое мнение высказала народная артистка России Светлана Дружинина, известная по роли Анфисы в фильме «Девчата». По ее словам, которые приводит ТАСС, то же касается и ремейка кинокартины «Баллада о солдате».

«Летят журавли» переснимать не надо, ни в коем случае. «Балладу о солдате» нельзя переснимать никогда, — выразила уверенность Дружинина.

Вместе с этим артистка считает, что «все зависит от того, какое кино и кто переснимает». По мнению Дружининой, в этом плане «все очень индивидуально». Она подчеркнула, что не выступает против ремейков в целом, некоторые картины переснимать все же можно. В особенности, если это «какие-то музыкальные» фильмы, отметила актриса.

Ранее кинорежиссер Алексей Герман — младший ответил коллеге Сарику Андреасяну, назвавшему «предателем родины» известного режиссера Андрея Тарковского. Он подчеркнул, что создатель «Зеркала» и «Соляриса» никогда не был предателем, а его работа за границей была связана со сложностями в фильмопроизводстве в России. Герман-младший назвал выходку Андреасяна проявлением «культуры доносов», которая мешает объединять страну.