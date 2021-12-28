«Дети просят у Деда Мороза, чтобы родители не разводились и не умирали»

Заслуженный артист России Владислав Демченко, который около 15 лет был Дедом Морозом в московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках, рассказал NEWS.ru, чего хотят на Новый год дети и взрослые, чем российский Дед Мороз отличается от волшебников в других странах, как выбрать лучшего Деда Мороза для поздравления ребёнка дома и стоит ли родителям изображать Деда Мороза и Снегурочку перед собственными детьми. А также объяснил, почему считает необходимым строго лицензировать деятельность Деда Мороза в России и почему пьяный Дед Мороз — это совсем не смешно.

Владислав Демченко

Какие подарки просят дети у Деда Мороза

— Как вы стали Дедом Морозом в его московской усадьбе в Кузьминках?

— Вообще я начал свою деятельность Дедом Морозом ещё в студенчестве — когда нужна была подработка. Когда в 2004 году открылась усадьба Деда Мороза, которая была придумана тогдашним мэром столицы Юрием Михайловичем Лужковым, директором был назначен Александр Попиашвили (сейчас он работает замдиректора в Музее-панораме «Бородинская битва»), меня пригласили в качестве актёра и режиссёра. Как режиссёр я ставил сказки в театре при усадьбе Деда Мороза. А также исполнял миссию (не могу назвать это ролью!) Деда Мороза около 15 лет. Был главный Дед Мороз России — народный артист России Дмитрий Назаров. А я считался главным Дедом Морозом Москвы.

— Что входит в обязанности Деда Мороза в усадьбе? Работа две недели в году во время зимних каникул?

— Усадьба работает круглый год. Но декабрь и начало января — примерно полтора месяца — самая напряжённая пора. Дети приходят, приносят письма, каждому хочется, чтобы Дед Мороз пообщался персонально с ним. Ребёнок делится своими секретами, высказывает пожелания и мечты.

Владислав Демченко

Не раз приходилось слышать от взрослых: мол, сыну подавай компьютеры да приставки! А в разговоре с Дедом Морозом этот же самый мальчик просил совсем не новый компьютер.

От некоторых детских просьб на глаза наворачиваются слёзы. Как реагировать, когда мальчик, на вид благополучный, явно из хорошей семьи, шепчет мне на ухо: «Дедушка Мороз, сделай так, чтобы мои родители не разводились!»

Некоторые дети просят Дедушку Мороза подарить здоровье больным маме или папе. Это очень тяжело слышать Но что ты можешь сделать? Разве что по завершении рабочего дня, сняв бороду и усы, заехать в церковь и поставить свечку за здоровье родителей этого ребёнка. Но изменить-то ситуацию не можешь. Детки из детдомов приезжают и просят: «Дедушка, если не получается подарить мне сразу папу и маму, подари хотя бы одного из них». В такие минуты понимаешь, что лучше бы сыграл 15 спектаклей, чем один такой разговор с ребёнком.

После 1 января дети приходят и высказывают претензии Дедушке Морозу. Мол, «я хотел собаку, а под ёлкой лежала какая-то ерунда». Приходится говорить: «Значит, ты когда-то родителей и учителей не слушал, может быть, двойку получил. Подумай сам, в чём ты мог провиниться, и дальше веди себя хорошо — тогда и получишь желаемое». Ну, а что ещё скажешь?

Владислав Демченко

«Пьяных Дедов Морозов нужно штрафовать и ввести в России лицензию»

— В каждой стране есть свой Дед Мороз. В Европе и Америке это Санта-Клаус, в Финляндии — Йуолопукки, в Норвегии — Юлениссен. Дедушки из разных стран общаются друг с другом?

— Обязательно. До пандемии в 300 км от Осло ежегодно проходил Всемирный слёт Дедов Морозов, куда съезжались Дедушки практически изо всех стран. Нас очень много собиралось, более 120 человек. Мы спускались на санях, обменивались рецептами праздничных блюд, вместе пели — три дня тусовались. Сейчас из-за пандемии возможности для встреч ограничены, но мы общаемся через соцсети, переписываемся.

Многим из Дедов Морозов в соседних странах действительно за 70, за 80 лет, они занимаются этой деятельностью — дедоморозовской — профессионально и гордо. Кто-то в большей степени похож на нашего Дедушку, кто-то — в меньшей. Имя норвежского — Юлениссена — переводится как «йольский тролль». Под Новый год дети приносят ему свои соски в знак того, что перестают сосать их. Юлениссен в ответ вручает диплом, что малыш теперь может считать себя взрослым.

Если российский Дед Мороз холост, у него есть внучка Снегурочка, но кто его жена и дети, сказочная история умалчивает, то у норвежского присутствуют и жена, и дети. В Финляндии деятельность Деда Мороза — Йуолопукки — лицензирована и сертифицирована. Там всё чётко регламентировано и прописано: костюм должен быть такого-то цвета, шапка — такого-то, борода такая-то. Также прописано и поведение. Я считаю, что подобный опыт нужно ввести в России.

С негодованием наблюдаю, как пьяные люди надевают костюм Деда Мороза и идут поздравлять детей и взрослых. Я бы штрафовал за такое! Потому что они дискредитируют образ Деда Мороза и разрушают веру в сказку. Категорически не приемлю «алкогольные» анекдоты про Деда Мороза, пьяный Дед Мороз, я считаю, это совсем не смешно.

— Вспоминается фильм «Ирония судьбы. Продолжение», где Дед Мороз в исполнении Михаила Ефремова, что называется, лыка не вяжет.

— Я никого не осуждаю — ни рассказчиков анекдотов, ни сценаристов таких историй, ни исполнителей. Но мне не нравится [такое отношение к персонажу]. Считаю: вера в чудо должна быть свята. Кстати, ведь не только дети верят в чудеса и волшебство, довольно частые гости в усадьбе Дедушки Мороза в Кузьминках — пенсионеры. Они подходят со своими желаниями: здоровья себе и близким, чтобы не было войны, чтобы страна развивалась. Дедушка Мороз обещает постараться исполнить.

Как выбрать лучших Деда Мороза и Снегурочку на домашний праздник

— А кто в московской усадьбе играет роль Снегурочки?

— Есть Снегурочка, да. И не одна. Но давайте решим для себя, что все Снегурочки настоящие. И Дед Мороз тоже настоящий. Не хочу развенчивать легенду. Никогда не снимаю в кадре или в чьём-либо присутствии бороду Деда Мороза, не переодеваюсь из костюма Дедушки в свой повседневный. Потому что разделяю для себя, что есть я — артист Театра имени Евгения Вахтангова, и существует Дед Мороз с моими глазами, моими чертами лица.

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— Что главное в образах Деда Мороза и Снегурочки?

— Главное — иметь большое сердце, большую душу.

Казалось бы, что это такое — пятиминутное общение с незнакомым ребёнком? Всего ничего. А на самом деле очень затратно, ведь надо вложить в эти пять минут всю свою душу и сердце, ребёнок должен поверить, что существуют чудеса и добро.

К чему Дед Мороз призывает ребёнка? Любить своих родителей, помогать им, говорит, что самое важное в жизни — это любовь к близким, к родителям. Слово «любовь» — самое главное, что может быть в деятельности Деда Мороза.

— Как папе в своей семье достоверно изобразить Деда Мороза?

— Мне кажется, что у папы и мамы — своя миссия, которую не стоит смешивать с миссией Деда Мороза и Снегурочки. Если нет финансовой возможности пригласить «профессионального Деда Мороза», лучше вместе с ребёнком напишите Деду Морозу письмо, отправьте по почте. Пусть Дед Мороз будет виртуальным. Фантазия ребёнка богата, не нужно ограничивать её полёт, надевая папе некую бороду, а маме — корону Снегурочки.

— Как выбрать лучшего Деда Мороза для приглашения на свой домашний праздник?

— Мне кажется, если родители хотят пригласить Деда Мороза, то должны сделать не заказ по Интернету, а пообщаться по телефону — и не с диспетчером фирмы услуг, а с самим человеком, который придёт поздравлять ребёнка с Новым годом. Из беседы очень быстро становится ясно, способен этот человек подарить вашему ребёнку праздник и веру в чудо или не способен.

— И последний, приземлённый вопрос. Существует ли «дедморозовская мафия»? Компании перехватывают друг у друга вызовы Деда Мороза домой или в офис, цены демпингуют?

— Я не знаю, я в мафии не состою. Я очень серьёзно отношусь к деятельности Деда Мороза в принципе. Существуют ли фирмы, которые на этом зарабатывают? Да, наверное. Но меня это не касается.

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— Какая зарплата у Деда Мороза?

— Я совсем немного зарабатывал в усадьбе на посту Деда Мороза и режиссёра сказочных спектаклей. Даже неловко называть цифру, она совсем небольшая, символическая. Эта история не про деньги. Миссия Деда Мороза и общение с детьми не имеет цены, это бесценно.