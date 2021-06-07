Звезда «Папиных дочек» сообщила о разводе с мужем

Известная по роли в сериале «Папины дочки» российская актриса Дарья Мельникова сообщила, что развелась с артистом театра и кино, режиссёром Артуром Смольяниновым. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале FameTime TV.
По её словам, они разошлись миролюбиво и продолжают вместе заниматься воспитанием двоих детей. Мельникова не стала называть причину развода, сказав лишь, что так сложились обстоятельства.
Наши отношения как мужа и жены были, и теперь они закончились, и это факт. А о том, что там было внутри, мы с Артуром не считаем нужным рассказывать, — призналась звезда.
Пара сыграла свадьбу в 2013 году. С того момента у них появилось два сына: Артур и Марк.
Ранее звёзды «Папиных дочек» рассказали, почему закрылся сериал после 20 сезонов. Актриса Елизавета Арзамасова основной причиной считает нехватку бюджета, а Дарья Мельникова думает, что эти сюжетные линии уже исчерпали себя.