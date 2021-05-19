«Чикен Карри» сняли новый клип для Feduk с Гудковым и Ян Гэ

Американская актриса и певица Деми Ловата сделала каминг-аут — знаменитость больше не хочет слышать о себе в женском роде. Звезда объявила себя небинарной персоной (non-binary). Теперь к певице следует обращаться только во множественном числе при помощи местоимения. Заявление она сделала в своём Twitter.

Моя жизнь была не только моим путешествием — я также жила для тех, кто был по ту сторону камер. Сегодня я с радостью делюсь со всеми вами значительной частью своей...