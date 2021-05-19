«Чикен Карри» сняли новый клип для Feduk с Гудковым и Ян Гэ

Продакшн-студия «Чикен Карри», известная на YouTube по шоу Comment Out, сняла новую версию клипа на трек Feduk «Бэнгер». Видео не обделили знаменитостями: участвовали Александр Гудков, Ян Гэ, Денис Дорохов, Илья Гадаев и другие.
Режиссёром клипа выступил Роман Ким, следует из подписи ролика, опубликованного на канале студии. По сюжету, детектив в исполнении Федука занимается расследованием убийства Карабаса-Барабаса. Главным подозреваемым становится Буратино, которого играет Дорохов.
Трек «Бэнгер» продюсировала группа Cream Soda, премьера состоялась в ноябре прошлого года. Песня вошла в совместный альбом музыкантов «ЙАЙ».
Ранее Feduk представил новый клип со своей девушкой Сашей Новиковой в главной роли. Романтическое видео было снято на песню «Водолей».
Feduk (настоящее имя — Фёдор Инсаров) исполняет музыку в стилях хип-хоп и хаус-рэп. Сольную карьеру российский певец начал в 2010 году. Первоначальную известность ему принёс трек для фильма Антона Борматова «Околофутбола»: песня стала хитом, но стала ассоциировать Фёдора с имиджем «футбольного хулигана». Долгое время его имя идентифицировалось именно с этим треком. Всё изменилось в 2017 году, когда Feduk выпустил с рэпером Элджеем песню «Розовое вино».