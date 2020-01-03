https://static.news.ru/photo/9e8a1596-3055-11ea-bb6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zaruba Ondrej/CTK/Global Look Press

Австрийский режиссёр Франц Хафнер начал работу над документальным фильмом об амурских тиграх на Дальнем Востоке. Большая часть съёмок проходит в национальном парке «Земля леопарда».

Будущий документальный фильм — совместный проект австрийского телеканала ORF, кинокомпании Interspot Film и Первого канала России. <...> Проект посвящён особенностям жизни амурского тигра в России. При этом ожидается, что фильм будет рассказывать не только о самом хищнике, но также о его соседях — диких животных и человеке, — сообщается на сайте резервата.

По словам Хафнера, в большинстве таких фильмов рассказывается, как тигр съел собаку жителя деревни, однако режиссёр хочет показать поведение самой кошки в дикой природе.

Как ранее писал NEWS.ru, амурского тигрёнка обнаружили убитым в охотничьих угодьях Спасского района в Приморском крае.