Австрийский режиссёр Франц Хафнер начал работу над документальным фильмом об амурских тиграх на Дальнем Востоке. Большая часть съёмок проходит в национальном парке «Земля леопарда».
Будущий документальный фильм — совместный проект австрийского телеканала ORF, кинокомпании Interspot Film и Первого канала России. <...> Проект посвящён особенностям жизни амурского тигра в России. При этом ожидается, что фильм будет рассказывать не только о самом хищнике, но также о его соседях — диких животных и человеке, — сообщается на сайте резервата.
По словам Хафнера, в большинстве таких фильмов рассказывается, как тигр съел собаку жителя деревни, однако режиссёр хочет показать поведение самой кошки в дикой природе.
Как ранее писал NEWS.ru, амурского тигрёнка обнаружили убитым в охотничьих угодьях Спасского района в Приморском крае.
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