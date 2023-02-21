Алеку Болдуину смягчили обвинения в убийстве NYT: прокуратура смягчила обвинения в адрес Алека Болдуина

Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Алек Болдуин

Прокуратура штата Нью-Мексико смягчила обвинения в адрес актера Алека Болдуина, подозреваемого в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в 2021 году. Теперь ему грозит максимум 18 месяцев тюрьмы, а не минимум пять лет. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на новую версию обвинительного заключения, которую прокуратура представила на минувшей неделе.

Ранее адвокаты Болдуина выяснили, что обвинительное заключение изначально было составлено на основе новых законом штата, принятых в прошлом году. Юристы подчеркнули, что закон не может иметь обратной силы и настояли на том, чтобы обвинения основывались на законах, действовавших на момент совершения преступления в октябре 2021 года.

Также были смягчены обвинения в отношении ответственной за оружие на съемочной площадке Ханны Гутьерес-Рид. При этом адвокаты продолжают настаивать на полной невиновности своих подзащитных.

Трагедия произошла в октябре 2021 года на съемках вестерна, где Болдуин исполнял главную роль. Во время репетиции эпизода актер выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевым патроном. В результате Хатчинс погибла, а режиссер Джоэл Соуза получил ранение.

Отчет ФБР показал, что Алек Болдуин нажал на спусковой крючок оружия во время съемок, когда застрелил Хатчинс. Актер говорил, что пистолет выстрелил сам, но в экспертных отчетах ФБР говорится, что этого быть не могло.

Позднее Болдуин подал в суд на нескольких человек, участвовавших в съемках кинокартины, в своем иске он обвинил коллег в халатности, которая привела к трагедии.