«Это пятно он не смоет»: Ахеджакова осудила Гармаша за театральный скандал

https://static.news.ru/photo/0bf3c120-d3fa-11ea-8ef5-fa163e074e61_660.jpg Лия Ахеджакова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Никакой «чудовищной ситуации» в театре «Современник» нет, а возглавляет его замечательный человек. Такое мнение высказала народная артистка РФ Лия Ахеджакова в ответ на упрёки Сергея Гармаша, со скандалом покинувшего коллектив.

Она отметила, что новый художественный руководитель Виктор Рыжаков предложил «прекрасные планы с замечательными драматургами и режиссёрами» на три грядущих сезона. Она подчеркнула, что «у него хорошие проекты», которые она непременно «оживила» бы, если бы была помоложе.

Актриса напомнила, что Рыжаков — известный режиссёр, который является обладателем множества наград и которого знают все известные артисты.

Если бы были живы Игорь Кваша, Галина Волчек и Лилия Толмачёва, если бы у нас работал [худрук Александринского театра] Валера Фокин, этого бы не случилось. Никто бы не посмел развести такую атмосферу в театре. <...> Я очень переживаю, что это с Серёжей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет, — цитирует Ахеджакову РИА Новости.

Она добавила, что хотела бы, чтобы Гармаш, с которым они знакомы почти сорок лет, посмотрел на себя со стороны.

Актриса также высказала мнение, что в творческих планах Рыжакова есть место всем артистам. Однако их реализация затруднена из-за того, что весь мировой театр «попал в страшный капкан» в связи с пандемией коронавируса.

Судьба актёров совершенно неизвестна и многое непонятно, однако театр готов встретить зрителей новыми проектами, если в ближайшее время всё-таки станет возможным пригласить зрителей, подчеркнула Ахеджакова.

Гармаш объявил о своём уходе из «Современника» в конце июля, чем спровоцировал скандал в театральном сообществе. Своё решение он объяснил «чудовищной ситуацией» в театре, где уничтожены все традиции, сохранённые под руководством Волчек. По его словам, с приходом Рыжакова началась «расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни».

Актёр служил в театре с 1984 года. Он играл в таких спектаклях, как «Вишнёвый сад», «Карамазовы и ад», «Три товарища».

Рыжаков был назначен худруком «Современника» в декабре 2019 года после смерти Волчек, которая возглавляла театр до него, но скончалась на 87-м году жизни.