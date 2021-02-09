Агранович занял пост худрука «Гоголь-центра»

https://static.news.ru/photo/f05dadf0-6aca-11eb-82e0-96000091f725_660.jpg Алексей Агранович Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Пост художественного руководителя театра «Гоголь-центр» занял актёр Алексей Агранович.

Согласно данным пресс-службы Департамента культуры столицы, новый худрук вступит в должность 26 февраля.

Приказом Департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Как писал NEWS.ru, 9 февраля Кирилл Серебренников сообщил о том, что покидает должность худрука «Гоголь-центра». На своей странице в Instagram худрук опубликовал письмо от столичного департамента культуры, который известил об истечении срока договора с ним 25 февраля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уход с поста не должен стать для Серебренникова проблемой, если он талантлив.

26 июня 2020 года Мещанский суд вынес приговор по делу «Седьмой студии». Все фигуранты были признаны виновными, Серебренникову назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно и штрафа в 800 тысяч рублей, Итину — три года условно и 200 тысяч рублей штрафа, испытательный срок в течение трёх лет, Малобродскому — два года условно, штраф в 300 тысяч рублей, испытательный срок в течение двух лет, Апфельбаум — штраф в виде 100 тысяч рублей с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности.

Серебренников, Малобродский и Итин были признаны виновными в мошенничестве. Бывшая чиновница Минкультуры Апфельбаум была признана виновной в халатности. Судья подчеркнула, что Апфельбаум была не осведомлённым о преступных намерениях лицом, а Серебренников действовал из корыстных побуждений. Также суд утверждает, что режиссёр сообщал ей завышенные сметы на планируемые культурные мероприятия, после чего получал субсидии от Минкультуры.

Также суд удовлетворил гражданский иск Минкультуры к подсудимым в размере 128 млн рублей.