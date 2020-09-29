Жену главврача искитимской больницы перед смертью избивали и пытали

https://static.news.ru/photo/e308e4fe-0228-11eb-b083-fa163e074e61_660.jpg Людмила Кайгородова Фото: kurer-sreda.ru

Главный врач Искитимской больницы Новосибирской области Алексей Кайгородов, вернувшись с охоты, нашёл свою супругу мёртвой. Дверь в дом была открыта, в комнатах всё перевёрнуто, Людмила лежала на кровати лицом вниз в одной ночной рубашке. По версии следствия, её смерть наступила в ночь с 26 на 27 сентября.

У женщины множество телесных повреждений. Очень сильно изуродовано лицо: множественные ушибы и ссадины, сломана нижняя челюсть, колото-резаная рана щеки слева. Руки и ноги связаны за спиной поясом от домашнего халата и бельевой верёвкой, — сообщил «КП-Новосибирск» источник близкий к следствию.

Причину смерти экспертам ещё предстоит установить. По предварительным данным, женщину пытали, требуя дать код от сейфа и информацию, где хранятся деньги и ценности. Сейф из дома был в итоге похищен, в нём находились €10 тыс. и 500 тыс. рублей. Пропали также ювелирные изделия и норковая шуба. По предварительным подсчётам, ущерб составил 2 млн рублей.

Следствие полагает, что преступники проникли к Кайгородовым через соседский забор. Они отжали раму окна на первом этаже и залезли в дом. Людмила, скорее всего, в это время уже спала.

Людмила Кайгородова более 30 лет трудилась в медицине, прощание с ней состоится 30 сентября в Искитиме. Следователи обратились к жителям региона с просьбой оказать содействие в раскрытии данного преступления.

Как писал NEWS.ru, правоохранительные органы на территории Ленинградской области задержали муниципального депутата из Комарово Игоря Шокина. Мужчину подозревают в том, что он убил собственную супругу. Убийство, предположительно, произошло 28 сентября в 11:00. После совершения преступления Шокин в полуголом виде убежал из дома, в котором осталось тело его жены. Оперативники совершили обход домов посёлка. В результате выяснилось, что муниципальный депутат некоторое время прятался в кустах. Полиция его нашла и задержала. Муниципальный совет выразил соболезнования родным убитой. Шокин в данное время уже доставлен в отделение полиции.