Трое мужчин в Ингушетии попытались выкрасть из больницы члена ОПГ

https://static.news.ru/photo/c1a9173a-cf1e-11ea-9be9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елена Афонина/ТАСС

Суд в Ингушетии вынес приговор троим мужчинам, которые в июне 2019 года попытались выкрасть раненого преступника из больницы.

Инцидент произошёл в республиканской клинике. Трое впоследствии задержанных граждан ворвались в больницу и устроили драку с полицейскими, охранявшими раненого мужчину. В итоге мужчину из медучреждения похитили, им оказался 47-летний член преступной группировки. Позднее правоохранители нашли и задержали участников событий.

Суд приговорил одного из похитителей к двум годам принудительных работ, второго — к двум годам колонии-поселения, третьего — к году и трём месяцам колонии-поселения, передаёт «Регион online».

Сам похищенный получил четыре года тюрьмы за вымогательство. Он требовал деньги от женщины в обмен на нераспространение снимков, порочащих её честь.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело после обстрела машины на территории Назранского района Ингушетии.

Нападение произошло 27 июня в 23:00 в селении Сурхах. Неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль из автоматического оружия. В результате ранения получили два человека. Один из них — сотрудник полиции. Отмечается, что в момент стрельбы он не находился при исполнении должностных полномочий. С мая полицейский был на больничном.