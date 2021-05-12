Сына основателя «Вымпелкома» заочно арестовали за убийство

Сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина Сергей заочно арестован по делу об убийстве тушинского криминального авторитета Вячеслава Степанова, пишет «Коммерсант».
Постановление об аресте Зимина-младшего, известного в криминальных круга как Зёма,
Преступление, о котором идёт речь, было совершено в 1998 году. По версии следствия, двое коптевских бандитов по распоряжению Зимина, находившегося за границей, устроили засаду на Степанова и его приятеля Евгения Березина. Их обстреляли у бара из автоматов. Степанов был убит на месте, а Березин смог убежать.
Во время стрельбы несколько пуль попали в трамвай. В результате получили ранения четыре пассажирки. Одна из них скончалась в больнице.
В марте 2007 года уголовное преследование Зимина-младшего прекратили. При этом его продолжали разыскивать как пропавшего без вести. В 2021 году это постановления было отменено.
Ранее сообщалось, что Савёловский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик) Каху Газаева. Его дело было выделено в отдельное производство, поскольку он признал свою вину и пошёл на сделку со следствием. Оно рассматривалось в особом порядке — без допроса свидетелей и изучения доказательств.