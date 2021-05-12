Сына основателя «Вымпелкома» заочно арестовали за убийство

https://static.news.ru/photo/ca090d72-b3ca-11eb-964f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина Сергей заочно арестован по делу об убийстве тушинского криминального авторитета Вячеслава Степанова, пишет «Коммерсант».

Постановление об аресте Зимина-младшего, известного в криминальных круга как Зёма, вынес Пресненский суд Москвы по ходатайству руководителя первого управления по расследованию особо важных дел столичного главка СКР. Под стражу он будет заключён с момента выдачи российским правоохранительным органам зарубежными коллегами или задержания на территории РФ. В апреле Зимина-младшего повторно объявили в международный розыск.

Преступление, о котором идёт речь, было совершено в 1998 году. По версии следствия, двое коптевских бандитов по распоряжению Зимина, находившегося за границей, устроили засаду на Степанова и его приятеля Евгения Березина. Их обстреляли у бара из автоматов. Степанов был убит на месте, а Березин смог убежать.

Во время стрельбы несколько пуль попали в трамвай. В результате получили ранения четыре пассажирки. Одна из них скончалась в больнице.

В марте 2007 года уголовное преследование Зимина-младшего прекратили. При этом его продолжали разыскивать как пропавшего без вести. В 2021 году это постановления было отменено.

Ранее сообщалось, что Савёловский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик) Каху Газаева. Его дело было выделено в отдельное производство, поскольку он признал свою вину и пошёл на сделку со следствием. Оно рассматривалось в особом порядке — без допроса свидетелей и изучения доказательств.