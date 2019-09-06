https://static.news.ru/photo/0a1426fa-d0af-11e9-a13c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет РФ распорядился проверить заявление Алексея Френкеля, отбывающего срок за убийство зампреда ЦБ Андрея Костина, о причастности к преступлению экс-владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова.

СК ответил на запрос адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина, о чём юрист сообщил РБК . Проверку по заявлению проведёт региональное управление комитета по месту отбывания наказания заявителя — в Ямало-Ненецком автономном округе.

Адвокат находящегося под арестом Зиявудина Магомедова категорически настаивает на непричастности своего клиента к убийству Козлова. Защитник Магомедова посчитал, что Френкель пытается отвести часть вины от себя и добиться условно-досрочного освобождения.

Алексей Френкель также заявил о готовности дать показания против арестованных экс-сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, однако настаивает на проведении допроса в Москве, так как в ЯНАО ему угрожает опасность из-за «коррупционных связей указанных лиц».

Первый зампред Центробанка Андрей Козлов был застрелен в Москве в сентябре 2006 года. Суд признал заказчиком убийства Алексея Френкеля и приговорил его к 19 годам тюремного заключения в 2008 году.

Братья Магомедовы обвиняются в мошенничестве, создании преступного сообщества и растрате. Бывшего сенатора Магомеда Магомедова также подозревают в незаконном владении оружием. В настоящий момент Магомедовы находятся в СИЗО под арестом. Как передавал News.ru, Общественная наблюдательная комиссия заявила о том, что в камеру к братьям подселили обвиняемых в терроризме лиц.