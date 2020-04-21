Прокурор утвердил новое обвинение в отношении экс-губернатора Хорошавина

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Прокурор Сахалинской области утвердил обвинительное заключение по второму уголовному делу о взятках в отношении бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Хорошавин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о получении взятки и приготовлении к получению взятки. Обвиняемый в настоящий момент знакомится с материалами дела.

Как писал NEWS.ru, в феврале 2018 года суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора виновным в получении девяти взяток и легализации преступных доходов, приговорив к 13 годам лишения свободы, а также к штрафу в 500 млн рублей. Позднее Хорошавину и его подельникам предъявили новые обвинения в коррупции.