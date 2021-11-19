Двух полковников МЧС задержали в Москве при получении взяток

Сотрудники правоохранительных органов задержали первого заместителя начальника Главного управления МЧС по Москве полковника Андрея Мищенко и начальника отдела антикризисного управления полковника Виктора Самарина при получении взяток. Их уголовные дела не связаны между собой, офицеры были задержаны в рамках разных спецопераций, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в органах правопорядка.

Собеседник издания заявил, что Мищенко и Самарин получили взятки по 50 тысяч рублей. Взамен они пообещали предпринимателям выдать паспорта объектов, которые нужны, чтобы пройти процедуру лицензирования.

Ранее сотрудники ФСБ, СКР, Росгвардии и главка собственной безопасности МВД задержали в Чехове двоих действующих и одного бывшего полицейского по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт об оперативниках отделения по борьбе с имущественными преступлениями Дмитрии Данченко и Александре Багрове, а также о бывшем оперуполномоченном отделения по борьбе с организованной преступностью Данииле Фролове.

До этого в Иркутске был задержан начальник отдела полиции №10 за получение взятки в крупном размере от гражданина Китая. За 200 тысяч рублей он обещал помочь сожительнице взяткодателя в уголовном деле.