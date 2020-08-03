Допрос любовницы рэпера Картрайта показал, что его могли убить из ревности

https://static.news.ru/photo/42c4e15c-d571-11ea-a2aa-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: kkkartrait/instagram.com

В уголовном деле об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), чьи останки были найдены в квартире на Невском проспекте Санкт-Петербурга, появился важный свидетель — 24-летняя девушка, которая состояла с музыкантом в близких отношениях.

По данным «Невских Новостей», после допроса любовницы рэпера удалось установить возможный мотив убийства — ревность. Следователям девушка сообщила, что жена Картрайта была в курсе его связи на стороне.

Любовница рэпера значительно моложе обвиняемой в убийстве жены Марины Кохал. О ней известно, что она несколько лет назад окончила вуз, любит рэп-баттлы и хип-хоп, в её соцсетях сохранены отрывки выступлений Картрайта и записи с рэп-концертов.

В пользу этой версии убийства говорит и тот факт, что у обманутой жены в видеоблоге на YouTube 16 ноября 2019 года вышел ролик с названием «Когда знаешь любовницу мужа в лицо», в котором она рассуждает об изменах и о том, кто что может сделать, если узнает об этом. Кроме того, следователи изучили переписку Картрайта с женой и выяснили, что незадолго до своей гибели рэпер собирался уйти к любовнице.

Как писал NEWS.ru, причина смерти Картрайта пока остаётся невыясненной. Для её установления назначена экспертиза. Его жена Мария Кохал заявила, что рэпер умер от передозировки наркотиками. Не желая для супруга бесславной смерти, она решила придумать версию о том, что он якобы исчез, а от тела — избавиться.

По факту обнаружения останков рэпера СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, Кохал могла убить музыканта во время ссоры «неустановленным способом». Ей предъявлено обвинение. Друг рэпера, битмейкер Young Beatzz предположил, что Картрайт мог погибнуть в результате проведения супругой ритуального обряда. По его словам, Кохал с некоторых пор увлекалась эзотерикой и её интересы и разговоры казались пугающими.

Ранее СМИ сообщили о признании Кохал своей вины в убийстве рэпера. Однако эту информацию опровергла сначала её адвокат Ирина Скурту, а затем и объединённая пресс-служба судов.