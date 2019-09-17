Ленинский районный суд Чебоксар продлил на месяц арест Олегу Ладыкову. Мужчину обвиняют в совершении деяний, предусмотренных частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряжённое с оставлением места его совершения). 20-летний Олег Ладыков приходится сыном главе горадминистрации Чебоксар Алексею Ладыкову.
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Олег Ладыков в мае 2019 года уже был условно осуждён на год и четыре месяца за насилие в отношении представителя власти. Молодой человек избил незнакомца на праздновании дня рождения подруги, а позже, будучи доставленным в отделение, ударил полицейского по лицу.
Как передавал News.ru, утром 17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули колонию-поселение после решения суда об условно-досрочном освобождении.