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Ленинский районный суд Чебоксар продлил на месяц арест Олегу Ладыкову. Мужчину обвиняют в совершении деяний, предусмотренных частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряжённое с оставлением места его совершения). 20-летний Олег Ладыков приходится сыном главе горадминистрации Чебоксар Алексею Ладыкову.

Как уточняет РИА Новости , дорожно-транспортное происшествие произошло в Моргаушском районе Чувашии 23 июля. Управлявший автомобилем Audi Ладыков спровоцировал столкновение, в котором пострадали два человека, после чего скрылся с места аварии. 24 июля он был задержан и арестован на два месяца — до 22 сентября.

Олег Ладыков в мае 2019 года уже был условно осуждён на год и четыре месяца за насилие в отношении представителя власти. Молодой человек избил незнакомца на праздновании дня рождения подруги, а позже, будучи доставленным в отделение, ударил полицейского по лицу.

Как передавал News.ru, утром 17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули колонию-поселение после решения суда об условно-досрочном освобождении.