Адвокат опровергла сообщения о планах рэпера Картрайта уйти к любовнице

https://static.news.ru/photo/78515012-d576-11ea-b3c5-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: kkkartrait/instagram.com

Адвокат Ирина Скурту, защищающая Марину Кохал, которую подозревают в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), не подтвердила сообщения СМИ, что рэпер незадолго до убийства собирался уйти к любовнице. Расчленённое тело Картрайта обнаружили 29 июля в квартире на Невском проспекте Санкт-Петербурга.

В первый день, когда я увидела мою клиентку, я задавала те же самые вопросы: есть ли любовница, были ли ссоры, материальные претензии. Она всё отрицала. Говорила, что у него были проблемы с алкоголем, из-за пандемии — с наркотиками. По поводу новых обстоятельств ничего пояснить не могу, — сообщила РБК Скурту.

Как писал NEWS.ru, после допроса любовницы рэпера удалось установить возможный мотив убийства — ревность. Она сообщила, что жена Картрайта была в курсе его связи на стороне. Следователи также изучили переписку Картрайта с женой и выяснили, что незадолго до своей гибели рэпер собирался уйти к любовнице.

Причина смерти Картрайта пока остаётся невыясненной. Для её установления назначена экспертиза. Его жена Мария Кохал заявила, что рэпер умер от передозировки наркотиками. Не желая для супруга бесславной смерти, она решила придумать версию о том, что он якобы исчез, а от тела избавиться.

По факту обнаружения останков рэпера СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, Кохал могла убить музыканта во время ссоры «неустановленным способом». Ей предъявлено обвинение. Друг рэпера битмейкер Young Beatzz предположил, что Картрайт мог погибнуть в результате проведения супругой ритуального обряда. По его словам, Кохал с некоторых пор увлекалась эзотерикой и её интересы и разговоры казались пугающими.

Ранее СМИ сообщили о признании Кохал своей вины в убийстве рэпера. Однако эту информацию опровергла сначала её адвокат Ирина Скурту, а затем и объединённая пресс-служба судов.