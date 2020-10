Запуск разведывательного спутника США отменили за 7 секунд до старта

Запланированный на 06:54 мск запуск не состоялся, вечером также запуск осуществлён не будет, сообщает оператор United Launch Allaince (ULA).

The Terminal Countdown Sequencer Rack (TCSR) called a hold at T-minus 7 seconds. TCSR controls the final 10 seconds of the #DeltaIVHeavy countdown. The safety system worked as intended to stop the countdown if a problem is detected.