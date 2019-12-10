https://static.news.ru/photo/de5ea18a-1bf8-11ea-9605-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

С космодрома Плесецк в среду, 11 декабря, была запущена ракета «Союз-2.16» со спутником «Глонасс-М». Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Министерства обороны России.

Отмечается, что пуск провели в 11:54 мск. Ракета была запущена с установки № 3 площадки № 43 космодрома на территории Архангельской области боевым расчётом Космических войск ВКС.

Предстартовая операция и непосредственно пуск прошли в штатном режиме. Контроль за указанным процессом и дальнейшим полётом ракеты с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М» осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, передаёт ТАСС сообщение ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что «АльфаСтрахование» и «Мегарусс-Д» застрахуют шесть запусков российских грузовых кораблей «Прогресс МС» и пилотируемых кораблей «Союз МС», а также их стыковки с Международной космической станцией на 17,5 млрд рублей.