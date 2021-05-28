Россияне увидят первое за 50 лет редкое солнечное затмение

Частичное солнечное затмение смогут увидеть через неделю жители России. При этом в Якутии люди смогут лицезреть кольцеобразное затмение. Об этом рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
По словам Угольникова, ближайшее затмение
В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко, — рассказал астроном.
По его словам, при ожидающейся затенённости никакого потемнения на Земле не наступит. Если посмотреть в нужное время на Солнце, то никакого затмения просто не будет заметно. При этом максимум явления ожидается в Москве в 14:27.
Однако жителям северо-востока Якутии повезёт больше. Они смогут наблюдать 94-процентное затмение Солнца Луной. Астроном подчёркивает, что это будет кольцеобразное затмение, когда Луна не просто полностью перекрывает диск Солнца, но центры звезды и спутника в небе совпадают.
Это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло, — рассказал Угольников.
Ещё одно солнечное затмение в 2021 году ожидается 4 декабря. Увидеть его можно будет только из Антарктиды.
26 мая жители некоторых уголков Земли могли наблюдать два уникальных явления — суперлуние и полное лунное затмение. Хотя оба этих явления по отдельности нередки, но вместе совпадают крайней редко.