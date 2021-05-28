Россияне увидят первое за 50 лет редкое солнечное затмение

https://static.news.ru/photo/03c0e48c-3da0-11eb-8c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Warn/ZUMAPRESS.com

Частичное солнечное затмение смогут увидеть через неделю жители России. При этом в Якутии люди смогут лицезреть кольцеобразное затмение. Об этом рассказал в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

По словам Угольникова, ближайшее затмение произойдёт 10 июня. При этом частично его будет видно практически во всех регионах РФ, кроме Дальнего Востока.

В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко, — рассказал астроном.

По его словам, при ожидающейся затенённости никакого потемнения на Земле не наступит. Если посмотреть в нужное время на Солнце, то никакого затмения просто не будет заметно. При этом максимум явления ожидается в Москве в 14:27.

Однако жителям северо-востока Якутии повезёт больше. Они смогут наблюдать 94-процентное затмение Солнца Луной. Астроном подчёркивает, что это будет кольцеобразное затмение, когда Луна не просто полностью перекрывает диск Солнца, но центры звезды и спутника в небе совпадают.

Это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло, — рассказал Угольников.

Ещё одно солнечное затмение в 2021 году ожидается 4 декабря. Увидеть его можно будет только из Антарктиды.

26 мая жители некоторых уголков Земли могли наблюдать два уникальных явления — суперлуние и полное лунное затмение. Хотя оба этих явления по отдельности нередки, но вместе совпадают крайней редко.