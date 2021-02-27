Рогозин рассказал о погоде во время запуска «Союза-2.1б» с Байконура

https://static.news.ru/photo/ec2cbace-79a6-11eb-a872-96000091f725_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Ракета «Союз-2.1б» и система управления великолепно проявили себя во время пуска, несмотря на плохие погодные условия, рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Аппарат с первым гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» отправили на орбиту 28 февраля 2021 года со стартовой площадки на Байконуре в 09:55 мск. Модуль выведут на расчётную траекторию разгонным блоком. Процедура займёт более двух часов.

Пришлось поволноваться за этот пуск больше обычного. Ветер до 2 км был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного «Союза-2» это было на самом пределе допуска по метеоусловиям, — написал руководитель ведомства в своём Telegram-канале.

Аппараты серии «Арктика-М» способны обеспечить круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надёжную связь.

Спутники позволяют получить обзорное изображение Северной полярной области планеты и прилегающих к ней территорий не реже, чем раз в 15–30 минут. Космический аппарат «Арктика-М» создан на базе платформы «Навигатор» Научно-производственного объединения (НПО) имени С. А. Лавочкина. Она обеспечивает функционирование спутников на всех этапах их полёта.

Ранее NEWS.ru писал, что США и Канада договорились обновить систему спутников и радаров в Арктике. Они уверены, что благодаря этому повысится эффективность противостояния военному присутствию России и Китая.