Ракета «Союз» со спутником разведки ОАЭ стартовала с космодрома Куру

https://static.news.ru/photo/44b6af8e-3446-11eb-9558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» со спутником Объединённых Арабских Эмиратов Falcon Eye 2 успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Запуск состоялся 2 декабря в 04:33 мск.

Прямая трансляция шла на сайте корпорации Arianespace. Назначение спутника — наблюдение за поверхностью Земли в интересах вооружённых сил ОАЭ, а также коммерческая съемка поверхности планеты.

Разгонный блок «Фрегат» со спутником отделился от ракеты-носителя через девять минут после старта. Ещё через 50 минут Falcon Eye 2 отделится от «Фрегата». К тому времени спутник окажется на орбите высотой 611 км.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старт российской ракеты «Союз-СТ-А» со спутником Falcon Eye 2 отложен до 2 декабря. Запуск с космодрома Куру планировался на 1 декабря, но был перенесён из-за проблем с передачей телеметрических данных. Данный запуск первоначально собирались осуществить ещё 6 марта, однако из-за коронавируса старт сдвинули на осень.