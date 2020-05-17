Ракета Atlas 5 стартовала с космодрома во Флориде

Компания United Launch Alliance сообщила о старте тяжёлой ракеты-носителя Atlas 5. У неё на борту находится космоплан военного назначения X-37B.
Atlas 5 через 1 минуту и 40 секунд прошёл порог скорости в 1 Мах и летит со скоростью выше скорости звука, — цитирует сообщение компании ТАСС.
Проект курирует спецподразделение ВВС США, которое занимается разработкой стратегического бомбардировщика. Запуск проведён в интересах Космических сил США. Это 139-я миссия ULA и 84-й пуск носителя Atlas 5.
NEWS.ru писал ранее, что старт ракеты был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.