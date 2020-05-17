Ракета Atlas 5 стартовала с космодрома во Флориде

Фото: Lockheed Martin/Global Look Press

До конца мая почти все жители России будут иметь возможность увидеть невооружённым глазом Международную космическую станцию.

По данным Роскосмоса, для этого нужно смотреть по вечерам на южный небосклон, так как МКС пролетает с юго-запада на юго-восток. Жители столичного региона смогут наблюдать станцию несколько раз в день...