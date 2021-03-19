Пуск ракеты «Союз» с Байконура перенесён

Фото: roscosmos/twitter.com

Выведенный из эксплуатации восемь лет назад метеорологический спутник США NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков. Об этом сообщили в 18-й эскадрилье контроля космического пространства ВВС США.

Подтверждён распад NOAA 17 10 марта 2021 года. Он был выведен из эксплуатации в 2013 году. 16 его обломков отслеживаются, признаков их столкновения нет, — говорится в Twitter эскадрильи. По...