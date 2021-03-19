16+

Рубрики

Медиа

Архив

Космос

Пуск ракеты «Союз» с Байконура перенесён

08:37, 20 марта 2021
Фото: roscosmos/twitter.com

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Байконура перенесён на воскресенье, 21 марта. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ракета должна вывести на орбиту 38 спутниковых аппаратов из 18 стран, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесён на резервную дату, — сказано в сообщении.

Роскосмос объявит о времени старта дополнительно.

В пятницу, 19 марта, экипаж Международной космической станции (МКС) провёл перестыковку пилотируемого корабля «Союз МС-17» с одного на другой российский модуль, писал NEWS.ru.

Как сообщили в Роскосмосе, корабль прибыл на станцию в октябре 2020 года, доставив на орбиту российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американку Кэтлин Рубинс. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля. Предполагается, что процедура перестыковки корабля с модуля «Рассвет» на модуль «Поиск» займёт 29 минут. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео