Пуск ракеты «Союз» с Байконура перенесён

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Байконура перенесён на воскресенье, 21 марта. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ракета должна вывести на орбиту 38 спутниковых аппаратов из 18 стран, сообщила пресс-служба Роскосмоса.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесён на резервную дату, — сказано в сообщении.
Роскосмос объявит о времени старта дополнительно.
В пятницу, 19 марта, экипаж Международной космической станции (МКС) провёл перестыковку пилотируемого корабля «Союз МС-17» с одного на другой российский модуль, писал NEWS.ru.
Как сообщили в Роскосмосе, корабль прибыл на станцию в октябре 2020 года, доставив на орбиту российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американку Кэтлин Рубинс. Их возвращение на Землю запланировано на 17 апреля. Предполагается, что процедура перестыковки корабля с модуля «Рассвет» на модуль «Поиск» займёт 29 минут.