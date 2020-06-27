Очный этап отбора в отряд космонавтов РФ стартует в июле

https://static.news.ru/photo/dc1bea12-b87a-11ea-bbc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Очный этап отбора претендентов в отряд российских космонавтов начнётся в июле, его итоги подведут в октябре. Отряд должны пополнить от трёх до шести человек. Приём заявок завершился 1 июня, стать космонавтами в этом году выразили желание 156 человек: 123 мужчины и 33 женщины.

Очный этап отбора должен начаться в июле. 28 претендентов (среди них три женщины) уже получили на него приглашение. Что касается победителей конкурса, то о них станет известно в октябре, — сообщается в корпоративном журнале Роскосмоса «Русский космос».

Среди претендентов в космонавты оказались 13 тех, кто уже пробовал свои силы в 2018 году. Ещё 13 человек из числа подавших документы — работники космической отрасли, 11 — военнослужащие. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетовал, что в российском отряде космонавтов не хватает представительниц «слабого пола», в США их в 15 раз больше.

Как писал NEWS.ru, единственная в российском отряде космонавтов женщина, Анна Кикина, готовится к отправке на МКС в 2022 году. Опыта космических полётов она пока не имеет. С 7 по 24 ноября 2017 года женщина в качестве бортинженера принимала участие в международном изоляционном эксперименте Sirius, имитирующем полёт к Луне, также проводила тестирование костюма для экипажа корабля «Федерация» (многоразовый пилотируемый корабль, который должен прийти на смену кораблям серий «Союз» и «Прогресс»). Кроме того, 35-летняя уроженка Новосибирска в 2018 году прошла специальную парашютную подготовку космонавтов, в ходе которой совершила сорок прыжков. Также она прошла курсы при МЧС РФ и имеет удостоверение спасателя с правом проводить инструктаж по основам оказания первой помощи на месте происшествий.