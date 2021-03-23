НПО «Молния» создаст новый многоразовый космический корабль

https://static.news.ru/photo/358a28c2-8c6d-11eb-bc00-96000091f725_660.jpg Фото: Роскосмос/twitter.com

Разработчик космического корабля «Буран» НПО «Молния» работает над созданием нового аэрокосмического челнока гражданского назначения, сообщила гендиректор предприятия Ольга Соколова.

По её словам, за последний год специалисты «Молнии» серьёзно продвинулись в работе.

До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было чёткой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идёт разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолётом, — рассказала она.

Соколова отметила, что комплекс отправится в космос в ближайшие пять лет. Она добавила, что полноразмерный макет корабля был показан в закрытом павильоне на форуме «Армия 2020», где широкая общественность не могла ознакомиться с ним.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство обороны США заплатит компании SpaceX более $159 млн за запуск до конца 2023 финансового года двух аппаратов для вооружённых сил страны. Также Пентагон заключил контракт стоимостью более $224 млн со своим постоянным партнёром, компанией United Launch Alliance. Она тоже должна будет отправить в космос два военных спутника.