На Западе заподозрили Россию в подготовке к космической войне

https://static.news.ru/photo/23294e86-ff2a-11ea-be23-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Звёздные войны»

Европейские СМИ вслед за США начали нагнетать страхи, рассказывая читателям о «загадочном русском объекте» в космосе. Так, польское издание Interia задалось вопросом о начале эпохи космических войн.

Ссылаясь на участников конференции ООН 2018 года, автор стати заявила, что Россия всерьёз готовится к сражениям на околоземной орбите. Она также напомнила, что один из спутников, выведенный на орбиту в 2017 году, неожиданно стал совершать в космосе нетипичные и подозрительные манёвры, что вызвало опасения американской стороны.

Журналистка уточнила, что поначалу спутник вёл себя нормально и ничем не привлекал внимания. В российском Минобороны поясняли, что это — спутник-инспектор. Однако западные эксперты в этом усомнились, так как сочли действия объекта непохожими на плановую программу инспектора, сообщает «Царьград».

На Западе вспомнили о европейском спутнике связи, который распался на мелкие части после столкновения с неизвестным объектом на орбите. В инциденте обвинили российский объект и назвали его «убийцей спутников».

Польское издание полагает, что он и сейчас представляет собой угрозу. Это, предостерегает СМИ, ещё один довод в пользу того, что следующая война развернётся в космосе и что Россия к ней уже готова.

Спутниками-инспекторами называются космические аппараты, которые могут перемещаться по орбите, проводя с минимально возможного расстояния внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других спутников. Известно, что на орбите Земли работает целая группировка таких российских агрегатов.

По некоторым данным, помимо мирных задач спутники-инспекторы действительно могут быть задействованы в военных целях — для воздействия на космические аппараты потенциального или реального противника и получения информации с них. Однако официальная информация об этом отсутствует.

В начале 2020 года спецслужбы США были обеспокоены маневрированием и приближением к американским разведывательным аппаратам российских спутников-инспекторов. Расстояние между ними сокращалось до 150–160 километров. Тем не менее Соединённые Штаты заявили, что сумели уклониться от контакта.

Как писал NEWS.ru, Вашингтон по дипломатическим каналам тогда выразил Москве свою озабоченность. Американские эксперты полагали, что сближение могло свидетельствовать о попытках считать с бортовой аппаратуры американского спутника-шпиона передаваемую информацию либо вовсе заглушить его сигнал.