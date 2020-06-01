На Солнце зафиксировали крупнейшую за два года вспышку

https://static.news.ru/photo/19ea6238-a417-11ea-a972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Photographer: © NASA/GSFC/Solar Dynamics/Global Look Press

Учёные зафиксировали на Солнце мощную вспышку М-класса. Специалисты классифицируют её как среднюю из больших, которая не может повлиять на здоровье людей, однако может ухудшить качество сотовой связи и сигнала GPS.

Последний раз такая вспышка произошла в октябре 2017 года. Явление зафиксировала Обсерватория солнечной динамики (SDO).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA, после солнечного минимума активность возрастает и вспышек становится все больше. Установить их количество учёные смогут только после нескольких месяцев наблюдений. Астрономы не исключают, что через месяц число вспышек может вернуться к прежним значениям.

Ранее астрономы Калифорнийского технологического института впервые зафиксировали всплеск радиоволн в галактике Млечный Путь. Он сопровождался вспышкой рентгеновского излучения, писал NEWS.ru.