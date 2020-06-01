На Солнце зафиксировали крупнейшую за два года вспышку

Учёные зафиксировали на Солнце мощную вспышку М-класса. Специалисты классифицируют её как среднюю из больших, которая не может повлиять на здоровье людей, однако может ухудшить качество сотовой связи и сигнала GPS.
Последний раз такая вспышка произошла в октябре 2017 года. Явление зафиксировала Обсерватория солнечной динамики (SDO).
Как
Ранее астрономы Калифорнийского технологического института впервые зафиксировали всплеск радиоволн в галактике Млечный Путь. Он сопровождался вспышкой рентгеновского излучения, писал NEWS.ru.
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