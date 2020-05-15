НА МКС готовятся к прибытию экипажа Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/8bb021f0-a33b-11ea-9aae-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

На Международной космической станции готовятся к прибытию космического корабля Crew Dragon. Заканчиваются последние приготовления к стыковке аппарата.

Происходящее сейчас: команды готовятся, чтобы прибыть в нашу орбитальную лабораторию, — сообщило NASA в своём Twitter.

Корабль компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту стартовал 30 мая с космодрома на мысе Канаверал. Первый запуск корабля Crew Dragon должен был состояться 27 мая 2020 года. Однако погодные условия не позволили произвести запуск, полёт был перенесён.

Как писал NEWS.ru, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon приветствовал Роскосмос. Как подчеркнул официальный представитель госкоропорации Владимир Устименко, очень важно иметь не одну возможность долететь до МКС. По его словам, случившееся должно было произойти уже давно и в этом нет ничего удивительного. Теперь к станции смогут летать не только русские, но и американцы, отметил он.