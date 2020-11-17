Ракета Vega не вывела на орбиту два спутника

https://static.news.ru/photo/e4664bde-2893-11eb-9969-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/arianespaceceo

Ракета Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли, стартовавшая 17 ноября с космодрома в Куру во Французской Гвиане, отклонилась от траектории, не завершив миссию. О сбое стало известно на девятой минуте полёта.

После этого полёт был прекращён, сообщает компания-оператор космодрома Arianespace, но как именно, не уточняет.

В ходе миссии ракета-носитель должна была вывести на орбиту спутник SEOSAT-Ingenio Европейского космического агентства (ЕSA) и Испанского центра развития промышленных технологий (CDTI), а также спутник TARANIS Национального центра космических исследований Франции (CNES).

Для Vega это уже второй неудачный старт, первый случился в июле 2019 года. Всего с 2012 года ракету запускали 17 раз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту 17 ноября пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка состоялась автоматически 17 ноября в 07:00 мск. Crew Dragon примкнул к модулю Harmony американского сегмента МКС.