Метановому двигателю для ракет увеличат ресурс полётов в пять раз

https://static.news.ru/photo/10003f28-58a2-11eb-b300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

В Роскосмосе хотят в пять раз увеличить число полётов отечественного многоразового метанового двигателя, разрабатываемого для новой ракеты-носителя «Амур-СПГ».

В соответствии с требованиями к разработке, такой двигатель должен использоваться не менее 10 раз. В госкорпорации ожидают наращивания ресурса двигателя до полусотни полётов.

Рассмотреть мероприятия для увеличения возможности использования серийного образца ЖРД (жидкостного ракетного двигателя. — NEWS.ru) в составе первой ступени РН до 25, 50 раз, — цитирует РИА Новости материалы, размещённые на сайте госзакупок.

В ноябре 2020 года КБ имени Исаева (входит в состав Роскосмоса) начало создание двигателя «Крыло-СВ» на криогенных компонентах. Согласно замыслу конструкторов, он должен будет возвращаться на аэродром с помощью раскладывающихся крыльев.

В октябре госкорпорация заключила контракт с Ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс» (Самара) на разработку эскизного проекта двухступенчатой ракеты-носителя «Амур», которая и будет оснащена метановым двигателем. Она придёт на смену используемой сейчас ракете «Союз-2». Первый её запуск с космодрома Восточный запланирован на 2026 год.

Ранее NEWS.ru писал, что РКК «Энергия» собрала макет космического корабля «Орёл» для испытаний. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, корабль отличается от всех существующих сейчас технических средств тем, что предназначен для покорения дальнего космоса и полётов к Луне. К естественному спутнику Земли его предполагается отправить в 2028 году, а посадка на Луну запланирована на 2030-й.