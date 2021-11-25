Инженер заявил, что новый российский спутник будет следить за ракетами США

Россия вывела на орбиту новый спутник, который сможет следить за запусками американских баллистических ракет, рассказал бывший инженер системы заправки ракетно-космических комплексов Дмитрий Конаныхин «ПолитРоссии». Он назвал спутники важным средством контроля в условиях противоречивой международной обстановки.

Конаныхин предположил, что новый спутник входит в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Использование СПРН традиционно для таких стран, как Россия и США. В Китае эти технологии развиты в меньшей степени, поскольку у страны нет своих систем. Россия поставляет китайской стороне эти разработки. Фактически мы помогает Пекину иметь те самые глаза и уши в стратегических противостояниях с нашими американскими партнерами, — сказал Конаныхин.

Он добавил, что параллельно с разработкой спутников государства развивают и оружие против них. Конаныхин считает, что такие возможности есть у считанного количества стран.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на расчётную орбиту российский военный спутник с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск ракеты и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме, все операции контролировали средства наземного автоматизированного комплекса управления.