Двигатели РД-180 модернизируют для применения в многоразовых ракетах

НПО «Энергомаш» намерено доработать двигатели РД-180, чтобы в дальнейшем использовать их для ракет многоразового использования.
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Двигатель РД −180, который имеет уникальную лётную статистику, будет применяться на первой ступени ракеты «Союз-6», которая в перспективе может прийти на замену РН среднего класса «Союз-2», а также в центральном блоке РН СТК, — сказал он.
Кроме того, после модернизации РД-180 также можно будет применять и в других перспективных российских ракетах.
Ранее NEWS.ru писал, что глава альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно назвал двигатели РД-180 «технологическим чудом» и сказал, что они идеально подходят для миссий Atlas.
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