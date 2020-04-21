Двигатели РД-180 модернизируют для применения в многоразовых ракетах

https://static.news.ru/photo/80595584-83af-11ea-8e14-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

НПО «Энергомаш» намерено доработать двигатели РД-180, чтобы в дальнейшем использовать их для ракет многоразового использования.

Как рассказал «Интерфаксу» глава предприятия Игорь Арбузов, у двигателей РД-180 есть важное преимущество — их можно использовать до десяти раз.

Двигатель РД −180, который имеет уникальную лётную статистику, будет применяться на первой ступени ракеты «Союз-6», которая в перспективе может прийти на замену РН среднего класса «Союз-2», а также в центральном блоке РН СТК, — сказал он.

Кроме того, после модернизации РД-180 также можно будет применять и в других перспективных российских ракетах.

Ранее NEWS.ru писал, что глава альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно назвал двигатели РД-180 «технологическим чудом» и сказал, что они идеально подходят для миссий Atlas.