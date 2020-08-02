Crew Dragon приступил к схождению с орбиты для приводнения в Атлантике

https://static.news.ru/photo/94f5b2b6-d4f0-11ea-b649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasa/Nasa/Global Look Press

Новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon после 19-часового автономного полёта, последовавшего за расстыковкой с МКС, 2 августа начал схождение с орбиты для предстоящего приводнения в Атлантике.

После сброса грузового отсека на Crew Dragon включили двигатели на торможение для вхождения в атмосферу Земли. Спускаемая капсула корабля с астронавтами NASA Дугласом Харли и Робертом Бенкеном после раскрытия парашютов должна приводниться в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола в 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 по московскому времени).

В районе планируемой посадки находится поисково-спасательное судно GO Navigator, которое должно поднять капсулу из воды на борт при помощи гидравлического подъёмного устройства. После этого из Crew Dragon извлекут экипаж, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на заявление NASA.

Уточняется, что это будет первое приводнение спускаемого корабля Соединённых Штатов, совершённое за последние 45 лет после завершения программы полётов «Аполлонов» в 1975 году.

Как писал NEWS.ru, 30 мая 2020 года американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал к МКС. На борту находились астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли. Стыковка с МКС в обычном режиме произошла в 17:17 мск 31 мая.

Российская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в космосе. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, после того как поздравил NASA и SpaceX с успешным полётом Crew Dragon.