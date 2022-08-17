Звезда по имени Маг: Паулс, Евдокимов и другие вспоминают Муслима Магомаева Звёзды эстрады из бывших советских республик и просто те, кто любил Магомаева, поделились воспоминаниями с NEWS.ru в 80-й день рождения великого певца

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Муслима Магомаева до сих пор называют не только популярнейшим эстрадным и оперным певцом, но и одним из символов Советского Союза. «Ни у кого на отечественной эстраде не было и не будет такой популярности, как у Магомаева», — сказал в одной из телепрограмм Иосиф Кобзон. Сегодня, 17 августа, исполнилось 80 лет со дня рождения великого певца, о нем вспоминают его коллеги, друзья и просто те, кто любил песни Магомаева и по сей день покорен его магнетизмом. По воспоминаниям, в любом советском городе, даже небольшом и отдалённом, на концерт Магомаева достать билет было почти невозможно. Во всех постсоветских странах его по-прежнему считают «своим великим артистом», отдавая должное Азербайджану, на земле которого родился, вырос и сформировался певец и композитор.

«Я горжусь своей родиной и люблю её... И всю жизнь я раздваивался в этой своей любви: говорил, что Азербайджан — мой отец, а Россия — мать», — так начинаются мемуары Магомаева «Любовь моя — мелодия». Известные советские певцы — представители бывших советских республик накануне юбилея Магомаева поделились с NEWS.ru своими воспоминаниями о нём, поразмышляли о его влиянии на национальные эстрады. Некоторые при этом чистосердечно признались, что пытались копировать манеру пения Муслима Магомаева, понимая: даже подражательство такому таланту выведет их на более высокий уровень исполнения.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Стадионы сходили с ума

Сложилась уникальная ситуация — многие певцы пытались подражать Магомаеву, пели его песни, в итоге же получалось что-то совсем новое. Исполнители уходили от своего стиля, но приблизиться к стилю Магомаева не могли. Популярнейший латвийский композитор Раймонд Паулс в беседе с NEWS.ru назвал подражательство Магомаеву бесполезным занятием.

У него был такой великолепный голос, и на сцене он выглядел ослепительно. Видно было, что это умный музыкант. Все его копировали, но никому не удалось. Я с ним не работал, дружеских отношений не было, как, например, с Леонтьевым, Пугачёвой. Но он работал с другими композиторами на очень высоком уровне, — рассказал маэстро.

Народный артист Белоруссии Ярослав Евдокимов поведал, что в далёких 1970-х начинал свою сольную карьеру в ресторане города Днепропетровска с песен из репертуара Магомаева. Эти песни, по словам Евдокимова, и принесли ему первую популярность.

Магомаев — гениальный певец, о котором можно говорить бесконечно, — поделился с NEWS.ru Евдокимов. — Я постоянно слушаю его записи, как и многие другие певцы. Многие хотят так же петь, но не всем это удаётся. На моё творчество он повлиял очень сильно. Я подражал ему, хотя голоса у нас разные. Я спел очень много песен из его репертуара, но моими любимыми были «Вдоль по Питерской», «Свадьба», «Чёртово колесо», Marechiare. Он мог петь как лирические, так и лирико-драматические, народные песни, арии — необъятные возможности.

Магомаеву подражали и до сих пор подражают даже оперные певцы, отметила в беседе с NEWS.ru народная артистка Молдавии Надежда Чепрага.

И наши молдавские певцы, и не только молдавские до сих пор стараются походить на него. Но я ни одного исполнителя не знаю, который хотя бы приблизился к нему, к сожалению. Петь его песни нет смысла, потому что, как говорят, «идеал уже сделан». Магомаев — это явление природы, — сказала известная молдавская исполнительница.

Сосо Павлиашвили заметил, что Магомаев был органичен и для грузинской эстрады:

Мощное энергичное пение — галактического масштаба личность. Пел бы он на грузинском языке, его бы каждый грузин считал своим народным певцом. Я пел его песни — это делать безгранично приятно. Он никогда не был конъюнктурщиком, но всегда стильный, позитивный. И сильный. Когда я слушаю его песни, мир для меня становится лучше, чище, красивее. Каждое его появление перед публикой несло посыл: всё будет, ребята, в нашей жизни отлично! — сказал в беседе с NEWS.ru Сосо Павлиашвили.

Магомаев обладал прекрасным академическим вокалом, от которого исходила энергия, а не от жестов и движения по сцене, считает народная артистка Узбекистана Наталья Нурмухамедова.

Даже я, женщина-вокалистка, стояла за кулисами и слушала внимательно его пение. Мужчины-вокалисты чуть ли не в обязательном порядке внимали его мастерству, чувствуя себя на мастер-классе. Его энергия справлялась с огромными пространствами. С возрастом на камерных концертах он пел и аккомпанировал себе на рояле — и тут энергия его пения покрывала весь небольшой зал, на публику нисходила эта волна, — отметила в беседе с NEWS.ru узбекская певица.

Наталья Нурмухамедова вспомнила ташкентские выступление Магомаева на стадионе «Пахтакор». Там она воочию убедились, как пение этого человека сводит людей с ума чуть ли не в прямом смысле.

Надо было видеть, как он уезжал со стадиона на машине. За ним бежала толпа женщин и молодых девушек! Я была в шоке. Подумала: ведь эти люди на самом деле помешались. Тогда ещё не понимала всю глубину его вокала. Тогда я была молодой артисткой-эстрадницей в «Узбекконцерте», а он — ближе к академическому вокалу. Когда уже я участвовала с ним в одних концертах в Москве, тогда я уже его открыла для себя, — сказала Наталья Нурмухамедова.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Пора! Сцена ждёт других»

Муслим Магомаев ушёл со сцены внезапно. С начала 1990-х годов он перестал появляться в больших концертах, на телевидении. Жил скромно и почти незаметно, изредка посещая юбилеи друзей, категорически отказываясь при этом петь.

А он и в жизни был всегда скромный, и даже больше, чем надо, — продолжает Надежда Чепрага. — Меня его уход со сцены очень удивил. Но он это сделал в зените славы. Человек он был очень решительный, и никто не мог ему перечить. Конечно, он сильно любил свою супругу [Тамару Ильиничну Синявскую, оперную певицу, народную артистку СССР и Азербайджана], дорожил возможностью быть больше дома.

Сосо Павлиашвили хорошо запомнил один из давних разговоров с Магомаевым в гримёрной концертного зала «Россия». Только закончился большой концерт, и певцы повели неспешную беседу.

Он начал говорить очень тёплые слова о моём пении. Потом вдруг как родному сказал: «Сосо, я ощущаю себя ненужным, даже на сцене стараюсь не смотреть людям в глаза — мне перед самим собой неудобно, ведь пошла новая формация певцов». Я отвечаю: «Да вы что, дядя Муслим! О чём вы говорите!» — «Нет, Сосо, я уже устал, а ты должен сейчас делать всё, чтобы прославлять свой грузинский народ, весь Кавказ!». Это напутствие Муслима Магометовича я не забуду никогда! — рассказал известный грузинский и российский певец.

Когда отечественная эстрада с приходом новых времён изменила своё направление, его не забыли, но на первый план вышла молодёжная музыка, продолжает Наталья Нурмухамедова.

Он благородно сам отошёл в сторону. Я знаю, что многие тогдашние администраторы просили его спеть на концертах лишь две-три песни за большие деньги. Он отказывался. Ему было уже неинтересно. Он любил петь или сольно, или хотя бы одно отделение, потому что таким образом он открывался перед публикой. Он себя не видел на одном концерте с большим числом выступающих, скажем честно, не такого высокого уровня, начинающих даже. И это совершенно не говорит о какой-либо заносчивости, просто Магомаев был объективно другого уровня, глыбой, — заключила народная артистка Узбекистана.

Один из музыкальных критиков, хорошо знавшая Магомаева, случайно оказалась свидетельницей рубежного эпизода в его жизни, случившегося в начале 1990-х годов за кулисами того же концертного зала «Россия». На условиях анонимности она поделилась с NEWS.ru своими наблюдениями.

Это был большой сборный концерт, который поставили так называемые продюсеры. Тогда многие люди, располагавшие большими деньгами, стали так себя называть независимо от своих способностей и образования. Видимо, продюсеры того концерта как раз и работали по принципу «деньги есть — ума не надо». Пригласили Магомаева, заранее не предупредив о других выступающих. Да ещё и поставили его выступление сразу после молодого и очень популярного среди сверстников солиста одной известной группы. Не хочу называть его фамилию, но вы сами догадаетесь, если я скажу, что он приехал в «Россию» в порванных джинсах и в них же пел со сцены, — рассказала критик.

Как вспоминает собеседница NEWS.ru, Магомаев вышел из грим-уборной с характерным для него великолепием: элегантный костюм, рубашка с манишкой, галстук-бабочка, грим, красиво уложенные волосы. К нему подходили другие артисты, просили автографы, о чём-то разговаривали. Молодой исполнитель в порванных джинсах контрастировал безвкусицей в одежде и каким-то безразличием к коллегам. Наша собеседница издалека даже приняла его за рабочего сцены, которые частенько забегают за кулисы взять у знаменитостей автограф. Но когда конферансье вышел к артистам и пригласил на сцену этого парня, назвав вполне уже популярную в стране фамилию, она хорошо заметила реакцию Магомаева: в его глазах читались грустное изумление, полное непонимание, как может артист выходить на сцену в таком виде. Но шок он пережил, как хорошо было заметно, чуть позже, примерно через минуту, когда конферансье обратился к нему: «Муслим Магометович, следующий выход ваш!»

На лице Магомаева были печаль и разочарование. Не говоря ни слова, он развернулся и покинул концертный зал «Россия».

Я тогда подумала, хорошо зная и Муслима Магометовича, и Тамару Ильиничну, что в тот вечер он может принять решение больше никогда не выходить на сцену, по крайней мере московскую. Так и вышло — ни в телевизионных, ни в правительственных, ни в других сборных концертах я его больше не видела. Знаю, что потом вместе с супругой они изредка ездили по российским городам, давали концерты вдвоём в небольших залах, аккомпанируя друг другу на рояле. Они, видимо, хотели сохранить для себя преданную интеллигентную аудиторию, не понимавшую, как и они, новые эстрадные вкусы. Да и эстрада ведь у нас в 1990-х закончилась — начался шоу-бизнес, смысл которого заключается больше во втором слове: деньги, деньги и деньги, — заключала наша собеседница.

О том, что Магомаев был представителем другого, «некоммерческого» искусства, говорили почти все его коллеги, поделившиеся с NEWS.ru воспоминаниями. Было хорошо заметно, с каким удовольствием они высказывались о певце, не заставляя себя упрашивать уделить время для разговора. А Сосо Павлиашвили так закончил нашу беседу:

Я вам очень благодарен за этот звонок. Поговорили о Муслиме Магометовиче — и я воодушевился! Вот, что значит сила уникального таланта.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Не опустела «Гостиная»

Леонтьевский переулок сегодня наполнен особенной энергетикой. Многочисленные поклонники и любители творчества Муслима Магомаева вновь собрались вместе возле его памятника у Посольства Азербайджана в Москве, чтобы отпраздновать 80-летний юбилей великого артиста. Хотя его уже давно нет с нами, его песни продолжают звучать для его поклонников и в творчестве преемников. «Со вчерашнего вечера мы все начали поздравлять друг друга. Ведь именно в этот день Муслим Магомаев был нам подарен свыше», — делится своими чувствами поклонница артиста Любовь Новоселова с корреспондентом NEWS.ru.

Из года в год поклонники артиста собираются у памятника в день его рождения и в годовщину смерти. Они верят, что память о Муслиме Магомаеве будет жить столько, сколько они будут ее трепетно беречь. Иногда любители творчества артиста приезжают к монументу в обычные дни, чтобы возложить свежие цветы.

Проезжая мимо памятника, я всегда останавливаюсь и говорю: «Муслим, здравствуйте!». Я не могу сказать про него ни одного критического слова. Каждая песня — изумруд. Когда его не стало, мне хотелось поставить его портрет и включить его песню с текстом «Как теперь тебе живется, милая моя» и горько плакать. Я была на могиле Муслима Магомаева в Баку, потому что он мой кумир. Не сотвори себе кумира, а я сотворила, — сказала одна из сотрудниц «Геликон-оперы».

Еще при жизни Магомаев создал свой официальный сайт, через который под ником МММ периодически общался с почитателями своего творчества. Они писали друг другу письма, делились воспоминаниями, благодарили друг друга за любовь и преданность. Сегодня этот сайт поддерживается не программистами, а обычными людьми, или друзьями, как говорил Муслим Магометович (именно так он называл всех своих поклонников). МММ появлялся там утром, днем и вечером, общаясь с пользователями сайта в разделе «Гостиная». С некоторыми у артиста сложились такие теплые и близкие отношения, что он пригласил виртуальных поклонников в 2005 году на свой день рождения в Москву.

После смерти артиста жизнь в той самой «Гостиной» продолжает кипеть. Почти каждый день поклонники делятся друг с другом редкими кадрами, интересной информацией из жизни Магомаева, общаются друг с другом и даже собираются вместе.

Там очень добрые и отзывчивые люди, — делится с NEWS.ru Любовь. — Нас объединяет один интерес — настоящая любовь к музыке и творчеству Магомаева. В фамилии артиста есть слог «маг». В нем уже заложена магия. Его песни обладают каким-то целительным свойством.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Девочка и кумир

Надежда приехала на день памяти Магомаева из Подмосковья с огромным букетом ромашек, они для нее символ любви и невинности. Именно с ними у женщины ассоциируется Магомаев. Ей, как и многим пришедшим к памятнику, посчастливилось побывать на концерте великого артиста еще девочкой. Она признается, что с тринадцати лет и по сей день Муслим Магомаев остается для нее самым главным мужчиной ее жизни.

В 10-м классе все девчонки, влюбленные в Магомаева, несмотря на экзамены, поехали на его концерт в московский парк Горького. После выступления он на своей серой «Волге» выехал к поклонникам. Я раздала все фотографии, думала: если кто-то подкрадется ближе, сможет взять автограф. Машина остановилась прямо около меня. А в руках у меня ничего нет — только безумная любовь и восхищение им. Огляделась вокруг, вижу, сигареты «Столичные» лежат. Взяла эту пачку, вытряхиваю и, о счастье, там есть одна сигарета. Он так благородно, как подобает восточному мужчине, снимает аккуратно слюду с сигареты и расписывается на нет. Вы можете себе это представить? — рассказывает восхищенно NEWS.ru Надежда.

Автограф женщина сохранила и готовится передать все собранные за эти годы памятные вещи в фонд Муслима Магомаева. У нее остались и переписанные вручную из журнала «Музыкальная жизнь» статьи об артисте.

Статьи были очень большие и содержательные, но мы их все от руки переписывали. Мы скоро передадим их, потому что должны сохранить память о великом человеке. Я не могу сказать, что Муслима нет. Потому что он есть, он с нами, он внутри нас. Я счастлива, что мы жили в его время, — говорит Надежда.

Обычно в дни памяти у монумента появляется не так много молодежи. Но внимание NEWS.ru привлекли две молодые девушки — они оказались авторами самого крупного паблика о творчестве Муслима Магомаева в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Анастасия Авер и Татьяна Пчелкина познакомились в 2017 году и решили завести страницу в соцсети, чтобы просто делиться тем, «что им очень нравится». Их объединила любовь к творчеству Магомаева.

Сначала мы с моими другими друзьями, можно сказать, не всерьез решили создать группу во «Вконтакте», чтобы публиковать там свои мысли, рецензии, музыку, — вспоминает Татьяна. — Но потом мы познакомились с Анастасией, и число подписчиков пошло вверх. Сегодня мы выставляем по одной, две публикации в день и до сих пор в шоке от большого количества подписчиков. Из какой-то детской шалости это переросло в просто неотъемлемую часть нашей жизни.

Любовь к творчеству Магомаева у девушек с детства. У Анастасии Авер все началось с того, что она услышала песню «Ноктюрн». После глубокого изучения биографии Магомаева и его песен девушка полюбила оперу. Причем настолько, что решила идти по стопам своего кумира и получить музыкальное образование. Татьяна же услышала впервые песню Магомаева по телевидению и сразу в нее влюбилась.

Кстати, предположение, будто Магомаев не столь популярен среди молодежи, девушки сразу же опровергли статистикой из своего паблика.

Среди наших подписчиков очень много молодежи, раскиданы они по всему миру, потому что Магомаева любят везде. Наша потенциальная аудитория — люди от 25 до 45 лет. Большинство, разумеется, из Москвы и Баку — городов, где творил артист. Также немало поклонников из Петербурга, с Дальнего Востока. За это время мы нашли много друзей, знакомых, просто хороших талантливых ребят, — говорят девушки.

Проект Авер и Пчелкиной обрел такие масштабы, что за их публикациями следит сама Тамара Ильинична Синявская. Иногда она может сделать какие-то замечания, но девушки их воспринимают как пожелания, благодарят за них и безукоризненно выполняют все требования.

Иногда Тамаре Ильиничне может не понравиться, что мы вырываем цитаты из контекста, она просит заменить их или дополнить. А иногда она ругается, что мы не вспоминаем творчество дедушки Муслима Магометовича (Абдул-Муслим Магомаев, азербайджанский композитор, чьё имя носит Азербайджанская государственная филармония, один из основоположников азербайджанской классической музыки. — NEWS.ru), его друзей или знакомых, — признаются админы страницы.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Море зовет

Известный оперный исполнитель, руководитель ансамбля «Регистан» Хурсанд Шеров уже не первый год совершает велопутешествия в память о Муслиме Магомаеве. Его веломаршрут Узбекистан — Казахстан — Киргизия — Россия в этом году посвящен 80-летию со дня рождения артиста. За 47 дней 65-летний Хурсанд проделал огромный путь, чтобы принять участие в мероприятии в Москве.

Память о Муслиме Магомаеве я чту с 2015 года, тогда я проделал такой же путь из Узбекистана. В 2016 году в день памяти я отправился в Баку, а в 2017-м, когда отмечалось 75-летие великого артиста, вновь приехал в Москву. Москвичи помнят меня и знают. Я как певец дружбы народов Узбекистана ценю искусство Муслима Магомаева, пою его песни. Сам я окончил театральный университет и по профессии оперный певец. Нас учили песням композиторов советских времен. Мы пели и исполняли песни из репертуара Муслима Магомаева, — говорит Хурсанд Шеров.

Теперь путь его лежит в Санкт-Петербург, где музыканта ждут друзья. После этого он планирует проехать 14 тысяч километров и оказаться в Книге рекордов Гиннесса. На всем своем маршруте он рассказывает о творчестве Магомаева и поет его песни.

День рождения Магомаева отмечают сегодня в двух столицах — в Москве и Баку. В 1997 году один из астероидов был назван именем знаменитого певца. Сегодня на побережье Каспия в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев и супруга артиста Тамара Синявская открыли памятник Муслиму Магомаеву. Что же, вот и сбылось его заветное желание: море позвало певца в дальние дали...