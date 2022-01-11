Зеленский заявил, что Украина готова к решениям по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова предметно договариваться по теме урегулирования конфликта в Донбассе на новом саммите в нормандском формате (Россия, Германия, Украина и Франция). Об этом он сообщил во вторник, 11 января, на встрече с внешнеполитическими советниками лидеров ФРГ и Франции Йенсом Плётнером и Эмманюэлем Бонном.

Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время новой встречи лидеров четырёх стран, — слова Зеленского приводятся на сайте его офиса.

Так же в офисе отметили, что украинская сторона рассчитывает на то, что новый саммит «нормандской четвёрки» даст «серьёзный толчок» для процесса урегулирования конфликта в Донбассе.

Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений парижского саммита «нормандской четвёрки», — процитировали в сообщении главу офиса украинского лидера Андрея Ермака.

Так стало известно, что Зеленский вместе с Плётнером и Бонном договорились о продолжении контактов в рамках формата для урегулирования конфликта в Донбассе.

Стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри нормандского формата на уровне советников с целью согласования модальностей организации следующего саммита лидеров стран — участниц «нормандского формата», — сказано в сообщении.

В офисе украинского президента заявили, что «Украина передала немецкому и французскому советникам подробную информацию об имплементации сторонами минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет жёстко настаивать на незыблемости Минских соглашений. Москва не заинтересована в том, чтобы договор по урегулированию конфликта на Украине разрушился, отметил министр.

Россия будет готова встретиться в «нормандском формате», если партнёры «перестанут валять дурака», подменяя деятельность по принуждению Киева к выполнению договорённостей, согласованных во время парижского саммита в октябре 2015 года, желанием обсудить ход их реализации, подчеркнул Лавров.