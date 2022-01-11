Зеленский заявил, что Украина готова к решениям по Донбассу
Ксения Голуб
Ксения Голуб
12:35, 11 января 2022
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова предметно договариваться по теме урегулирования конфликта в Донбассе на новом саммите в нормандском формате (Россия, Германия, Украина и Франция). Об этом он сообщил во вторник, 11 января, на встрече с внешнеполитическими советниками лидеров ФРГ и Франции Йенсом Плётнером и Эмманюэлем Бонном.
Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время новой встречи лидеров четырёх стран, — слова Зеленского приводятся на сайте его офиса.
Так же в офисе отметили, что украинская сторона рассчитывает на то, что новый саммит «нормандской четвёрки» даст «серьёзный толчок» для процесса урегулирования конфликта в Донбассе.
Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений парижского саммита «нормандской четвёрки», — процитировали в сообщении главу офиса украинского лидера Андрея Ермака.
Так стало известно, что Зеленский вместе с Плётнером и Бонном договорились о продолжении контактов в рамках формата для урегулирования конфликта в Донбассе.
Стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри нормандского формата на уровне советников с целью согласования модальностей организации следующего саммита лидеров стран — участниц «нормандского формата», — сказано в сообщении.
В офисе украинского президента заявили, что «Украина передала немецкому и французскому советникам подробную информацию об имплементации сторонами минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет жёстко настаивать на незыблемости Минских соглашений. Москва не заинтересована в том, чтобы договор по урегулированию конфликта на Украине разрушился, отметил министр.
Россия будет готова встретиться в «нормандском формате», если партнёры «перестанут валять дурака», подменяя деятельность по принуждению Киева к выполнению договорённостей, согласованных во время парижского саммита в октябре 2015 года, желанием обсудить ход их реализации, подчеркнул Лавров.