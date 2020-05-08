Выборы президента в Белоруссии предложили провести 9 августа

https://static.news.ru/photo/f9c7223a-90f6-11ea-8d18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Jung/Global Look Press

Президентские выборы в Белоруссии предлагается провести в воскресенье, 9 августа. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина.

Консультации с ЦИК и Палатой представителей провело политическое руководство республики, передаёт БелТА.

В принципе, было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа, — заявила глава ЦИК в парламенте.

На заседании из-за ситуации с пандемией COVID-19 смогли присутствовать лишь представители нескольких центральных государственных СМИ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заверил соотечественников, что выборы главы государства состоятся летом 2020 года, отметив отсутствие оснований для их переноса, писал NEWS.ru.