Власти Приднестровья назвали число заражённых коронавирусом

Число заболевших коронавирусом людей в Приднестровье достигло 516 человек. ЗА последние сутки был зафиксирован 21 случай инфицирования.
В лабораториях Тирасполя и Кишинева были отработаны направленные на исследование пробы. Положительный результат по 21 из них, две остаются в работе, остальные — отрицательные, — цитирует сообщение властей РИА Новости.
На сегодняшний день в Приднестровье от коронавируса скончались 22 человека. Излечились от болезни 89 пациентов.
Как информировал NEWS.ru, в Ирландии COVID-19 заразились более 21 тысячи человек. За прошедшие сутки в стране скончались 25 пациентов.