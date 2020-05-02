Власти Приднестровья назвали число заражённых коронавирусом

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В Таджикистане зарегистрированы первые два случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом заявили в Минздраве страны.

Всего в Таджикистане коронавирус диагностирован у 76 человек. Под медицинским наблюдением с признаками коронавируса находятся 2782 человека. 217 пациентов были выписаны из больницы после осмотра. Ранее мэр Душанбе Рустам Эмомали...