Страны СНГ

Власти Приднестровья назвали число заражённых коронавирусом

00:01, 03 мая 2020
Фото: Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Число заболевших коронавирусом людей в Приднестровье достигло 516 человек. ЗА последние сутки был зафиксирован 21 случай инфицирования.

В лабораториях Тирасполя и Кишинева были отработаны направленные на исследование пробы. Положительный результат по 21 из них, две остаются в работе, остальные — отрицательные, — цитирует сообщение властей РИА Новости.

На сегодняшний день в Приднестровье от коронавируса скончались 22 человека. Излечились от болезни 89 пациентов.

Как информировал NEWS.ru, в Ирландии COVID-19 заразились более 21 тысячи человек. За прошедшие сутки в стране скончались 25 пациентов. 

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