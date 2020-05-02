В Ирландии заразились коронавирусом более 21 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/70f61b8e-8cad-11ea-843d-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Власти Ирландии подсчитали число заражённых коронавирусом в стране. Их оказалось 21 176.

За прошедшие сутки в Ирландии скончались 25 пациентов. Общее число смертей превысило 1286. Ранее представители ВОЗ сообщили о росте числа заразившихся коронавирусом во всём мире. За 24 часа оно выросло на 92 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные связали риск смерти от COVID-19 с уровнем витамина D. Последний может играть значительную роль в течении болезни. К такому выводу пришли исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.