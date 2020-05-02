Учёные связали риск смерти от COVID-19 с уровнем витамина D

Британские учёные считают, что витамин D может играть важную роль в предотвращении смерти от COVID-19.
Наиболее уязвимая группа населения для COVID-19 — та, у которой наибольший дефицит витамина D, — подчеркнули эксперты.
Исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии напомнили, что витамин D помогает всасыванию кальция и фосфора из продуктов питания в тонкой кишке.
Наиболее низкие уровни этого витамина наблюдаются у пожилых людей, которые и так находятся в группе риска. Россия и другие европейские страны оказались «под ударом». Специалисты советуют людям сбалансировать своё питание, чтобы в организм поступало достаточное количество минералов и других полезных веществ, которые повысят иммунитет,
В России на сегодняшний день зарегистрировано 124 054 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека
Ранее NEWS.ru писал, что невысокая смертность от коронавируса в России обусловлена своевременным реагированием на пандемию. В Минздраве подчеркнули, что власти долгое время сдерживали завоз инфекционных болезней. У некоторых регионов было около месяца запаса по времени, чтобы подготовить госпитальную базу.
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