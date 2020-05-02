Учёные связали риск смерти от COVID-19 с уровнем витамина D

https://static.news.ru/photo/0d4abb24-8c8c-11ea-8259-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jianwei/XinHua/Global Look Press

Британские учёные считают, что витамин D может играть важную роль в предотвращении смерти от COVID-19.

Наиболее уязвимая группа населения для COVID-19 — та, у которой наибольший дефицит витамина D, — подчеркнули эксперты.

Исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии напомнили, что витамин D помогает всасыванию кальция и фосфора из продуктов питания в тонкой кишке.

Наиболее низкие уровни этого витамина наблюдаются у пожилых людей, которые и так находятся в группе риска. Россия и другие европейские страны оказались «под ударом». Специалисты советуют людям сбалансировать своё питание, чтобы в организм поступало достаточное количество минералов и других полезных веществ, которые повысят иммунитет, пишет Research Square.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 124 054 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека скончались . За последние сутки подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19. В Москве диагноз поставлен 62 658 заболевшим, 695 человек умерло.

Ранее NEWS.ru писал, что невысокая смертность от коронавируса в России обусловлена своевременным реагированием на пандемию. В Минздраве подчеркнули, что власти долгое время сдерживали завоз инфекционных болезней. У некоторых регионов было около месяца запаса по времени, чтобы подготовить госпитальную базу.