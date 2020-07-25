В Узбекистане продлили карантин до 15 августа

https://static.news.ru/photo/4c0290ae-cf39-11ea-953a-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом в Узбекистане продлила карантинные ограничения до 15 августа в связи с распространением инфекции. Срок действия прошлых мер истекал 1 августа.

Комиссия рекомендовала государственным учреждениям удалённую работу, а также отправить часть сотрудников в отпуск. Кроме того, были введены ограничения на движение общественного и личного транспорта.

В Узбекистане действует полный запрет на проведение свадебных, развлекательных, семейных и прочих мероприятий. Людям старше 65 лет запрещено находиться в общественных местах.

Также гражданам запрещено собираться в общественных местах группами более трёх человек, должна соблюдаться социальная дистанция в два метра, обязательно ношение масок.

Ранее правительство Узбекистана приняло решение о введении временного запрета на экспорт фармакологической продукции. Кроме того, физическим лицам запретили вывозить медикаменты, писал NEWS.ru.